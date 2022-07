Sen. Rick Scott, R-Fla., walks on Capitol Hill, Wednesday, May 4, 2022, in Washington. (AP Photo/Mariam Zuhaib)

(STACKER) — Aunque Estados Unidos alberga las dos bolsas de valores más grandes del mundo, la Bolsa de Valores de Nueva York y el Nasdaq, no todos los estadounidenses invierten en ellas. De hecho, según una encuesta de Gallup de abril de 2022, solo el 58% de los estadounidenses poseen acciones. Los accionistas estadounidenses tienden a ser mayores, más ricos y más blancos que el ciudadano promedio, al igual que el Congreso de los EE.UU., que es igualmente menos diverso que el electorado.

Considerando esto, tal vez no sorprenda que algunos senadores estadounidenses sean inversionistas en el mercado de valores. Sin embargo, a diferencia del ciudadano promedio, los senadores están sujetos a un escrutinio adicional en torno a sus inversiones. La Ley STOCK, que fue promulgada por el presidente Barack Obama en 2012, requiere que los senadores divulguen las compras, ventas o intercambios de acciones, bonos, futuros de materias primas u otros valores por encima de $1,000 dentro de los 30 días posteriores a la transacción.

Algunos en el Congreso están presionando por una mayor transparencia en torno a las inversiones del Congreso: un grupo bipartidista de legisladores ha propuesto varios proyectos de ley que requerirían que los miembros del Congreso coloquen sus activos en un fideicomiso ciego administrado por un partido externo durante su mandato, aunque los proyectos de ley carecen de apoyo.

La investigación de los datos de divulgación de acciones requeridos por el Senado puede revelar algunos datos interesantes sobre cómo cada legislador navega en el mercado de valores. Stacker examinó los datos de 2022 para ver qué legisladores han sido los inversionistas más prolíficos en lo que va de 2022. Las operaciones, que los senadores deben informar, se presentaron entre enero de 2022 y el 16 de junio de 2022. Las operaciones totales incluyen la cantidad de acciones, bonos y otros valores comprados y vendidos durante ese tiempo, propiedad del legislador, su cónyuge o (en casos excepcionales) sus hijos.

Debido a que los formularios de divulgación solo ofrecen un rango de compra y no un precio real, Stacker calculó el rango total sumando los rangos mínimo y máximo para cada operación. En caso de empate, se utilizó el rango de dólares de las transacciones de los legisladores, si correspondía. De los 100 senadores estadounidenses en funciones, 20 han informado operaciones por encima de $1,000 en lo que va del año. Siga leyendo para obtener más información sobre sus inversiones.

20. Senador Daniel Sullivan (R-Alaska) (empate)

Número de operaciones: 1

Rango de precios de operaciones totales: $ 1,001- $ 15,000

La única operación reportada del Senador Daniel Sullivan en lo que va del año fue una venta parcial de acciones ordinarias en RPM International Inc., una empresa multinacional con un valor de $ 6.1 mil millones que produce materiales que incluyen recubrimientos especiales, selladores y materiales de construcción. El senador Sullivan incluyó una nota en su presentación de que la transacción fue realizada por un profesional de inversiones externo que administra su cartera como parte de una estrategia de diversificación a largo plazo.

20. Senador John Thune (R-Dakota del Sur) (empate)

Número de operaciones: 1

Rango de precios de operaciones totales: $ 15,001- $ 50,000

El 5 de mayo de 2022, el senador John Thune vendió acciones en Independence Realty Trust Inc., un fideicomiso de inversión en bienes raíces que posee y opera edificios de apartamentos multifamiliares en el sur y el medio oeste. En particular, Independence Realty Trust Inc. no tiene ningún edificio en Dakota del Sur, el estado que Thune representa en el Congreso.

20. Senador Ted Cruz (R-Texas) (empate)

Número de operaciones: 1

Rango de precios de operaciones totales: $ 15,001- $ 50,000

A fines de enero de 2022, Bitcoin perdió valor, lo que generó temores de un “criptoinvierno ” de los principales mercados bajistas en criptomonedas. Durante la caída, el senador Ted Cruz compró hasta USD 50 000 en Bitcoin a través de River. Cruz también ha sido recientemente un defensor vocal de la criptomoneda en el Senado al hablar en contra de los proyectos de ley que crearían disposiciones fiscales desfavorables para las firmas y casas de bolsa de criptomonedas. También propuso una resolución que permitiría a los proveedores que sirven al Congreso aceptar pagos en criptomonedas.

20. Senadora Tina Smith (D-Minnesota) (empate)

Número de operaciones: 1

Rango de precios de operaciones totales: $ 15,001- $ 50,000

La senadora Tina Smith informó sobre la inversión de su esposo Archie en Northern Lakes Capital IV LP, una firma de capital privado con sede en Minneapolis. Northern Lakes Capital invierte principalmente en negocios del Medio Oeste, probablemente incluyendo negocios dentro del estado del Senador Smith.

20. Senador Mark Warner (D-Virginia) (empate)

Número de operaciones: 1

Rango de precios de operaciones totales: $ 100,001- $ 250,000

El senador Mark Warner vendió acciones de Construction Partners Inc. que recibió a través de SunTx Fulcrum Fund LP, un fondo de capital privado que se enfoca en servicios comerciales. Construction Partners Inc. se especializa en la construcción y el mantenimiento de carreteras en varios estados del sureste que limitan con el estado natal de Warner, Virginia.

20. Senador Christopher Coons (D-Delaware) (empate)

Número de operaciones: 1

Rango de precios de operaciones totales: $ 250,001- $ 500,000

En mayo, el Senador Coons vendió acciones de WL Gore & Associates Inc., una de las 200 empresas privadas más importantes de los Estados Unidos. Con sede en el estado natal de Coons, Delaware, Gore crea tecnologías patentadas con el polímero politetrafluoroetileno versátil para su uso en cosas como implantes médicos y laminados de fibra.

14. Senador Mitch McConnell (R-Kentucky) (empate)

Número de operaciones: 2

Rango de precios de operaciones totales: $ 2,002- $ 30,000

El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, en realidad no ha hecho ningún intercambio en 2022, pero su esposa Elaine Chao, la exsecretaria de Transporte del presidente Donald Trump, sí lo ha hecho. En lo que va del año, Chao compró acciones ordinarias de Wells Fargo & Company dos veces como parte de una estrategia de inversión de reinversión de dividendos, en la que usted invierte automáticamente los dividendos en efectivo de una acción en más de la misma acción.

14. Senador Gary Peters (D-Michigan) (empate)

Número de operaciones: 2

Rango de precios de operaciones totales: $ 2,002- $ 30,000

Los dos intercambios del senador Gary Peters en lo que va de 2022 se referían a compañías Fortune 500: IBM y Warner Bros. Primero, compró acciones de IBM en enero, luego recibió acciones ordinarias de Warner Bros. Discovery Inc. a cambio de acciones que ya tenía en WarnerMedia Spinco en abril como parte de la escisión de WarnerMedia de AT&T .

14. Senador Ron Wyden (D-Oregón) (empate)

Número de operaciones: 2

Rango de precios de operaciones totales: $ 100,002- $ 200,000

Los únicos dos intercambios que el senador Ron Wyden ha informado hasta ahora en 2022 fueron realizados el mismo día por su esposa Nancy, propietaria de la librería The Strand de la ciudad de Nueva York. Los documentos presentados por Wyden indican que su esposa compró acciones ordinarias de Apple el 24 de febrero por error y luego las vendió el mismo día sin obtener ninguna ganancia.

Wyden es un defensor abierto de la privacidad de los datos. Ha instado a las empresas de tecnología, incluida Apple, a investigar el uso de solicitudes legales falsas por parte de los estafadores para obtener información personal de los usuarios y, más recientemente, pidió a Apple que evite la extracción de datos en su tienda de aplicaciones para proteger a los usuarios que buscan información sobre servicios de aborto.

11. Senador Patrick Toomey (R-Pensilvania) (empate)

Número de operaciones: 3

Rango de precios de operaciones totales: $ 31,003- $ 115,000

El senador Patrick Toomey realizó dos ventas (una parcial y otra completa) de acciones en Phillips Edison Grocery Center REIT I, un fondo de inversión no cotizable registrado públicamente que en 2017 cambió su nombre a Phillips Edison & Company Inc. PECO adquiere, posee, y opera centros comerciales anclados en tiendas de abarrotes. A fines de febrero, Toomey compró acciones no públicas en Meddo, una empresa de tecnología de atención médica con sede en Gurugram, India, que conecta a pacientes con médicos y clínicas.

11. Senador Roy Blunt (R-Missouri) (empate)

Número de operaciones: 3

Rango de precios de operaciones totales: $80,003-$200,000

Los tres intercambios que informó el senador Roy Blunt fueron realizados por su esposa Abigail. En febrero, vendió las opciones sobre acciones ordinarias de Kraft Heinz Company otorgadas en 2012 solo unos días antes de que expiraran. A principios de junio, Abigail compró acciones en Ardagh Metal Packaging, un proveedor mundial líder de latas de bebidas metálicas, y vendió un activo que figura únicamente como KH.

9. Senadora Jacklyn Rosen (D-Nevada) (empate)

Número de operaciones: 4

Rango de precios de operaciones totales: $ 4,004- $ 60,000

Según el informe financiero anual más reciente de la Senadora Jacklyn Rosen, ella tiene siete cuentas de corretaje conjuntas diferentes. Sus cuatro operaciones hasta ahora en 2022 fueron intercambios de activos subyacentes de sus cuentas de corretaje. Tres casos fueron intercambios de acciones de AT&T por acciones de Warner Bros. Discovery Inc. como parte de la fusión . El caso restante fue el intercambio de acciones ordinarias de Becton, Dickinson and Company por acciones ordinarias de Embecta Corp. como parte de la escisión del negocio de control de la diabetes de Becton .

9. Senador Sheldon Whitehouse (D-Rhode Island) (empate)

Número de operaciones: 4

Rango de precios de operaciones totales: $ 32,004- $ 130,000

Al igual que sus colegas de Nevada y Michigan, el senador Sheldon Whitehouse y su esposa Sandra también recibieron acciones de Warner Bros. Discovery Inc. como parte de la fusión con AT&T. En enero, Whitehouse también compró acciones de Target y Tesla, pero no cumplió el plazo para divulgar las transacciones por dos días , supuestamente debido a la transición del personal dentro de su oficina.

7. Senadora Shelley Capito (R-Virginia Occidental)

Número de operaciones: 7

Rango de precios de operaciones totales: $7,007-$105,000

El esposo de la senadora Shelley Capito, Charlie, vendió parcialmente participaciones en grandes empresas con nombres familiares como Microsoft, Apple y Lowe’s en lo que va de 2022. Otras ventas parciales incluyeron NextEra Energy Inc., la empresa de servicios públicos más grande del mundo; L3Harris Technologies Inc., una empresa de tecnología y contratista de defensa; y WEC Energy Group Inc., una empresa de energía que opera en Wisconsin, Illinois, Michigan y Minnesota.

6. Senador Rick Scott (R-Florida)

Número de operaciones: 10

Rango de precios de operaciones totales: $3,700,010-$7,500,000

Juntos, el senador Rick Scott y su esposa Ann realizaron 10 compras separadas de bonos municipales en lo que va de 2022. Además de dos bonos para el Aeropuerto Regional del Condado de San Diego y el estado de Washington, los ocho bonos restantes cubrieron condados e instalaciones en el estado natal de Scott. Florida, incluidos los bonos de ingresos de hospitales de Miami Beach, los bonos de ingresos de transporte de Jacksonville y los bonos de ingresos del sistema aeroportuario del condado de Broward.

5. Senadora Susan Collins (R-Maine)

Número de operaciones: 13

Rango de precios de operaciones totales: $ 223,013- $ 645,000

Los 13 intercambios que la senadora Susan Collins informó hasta ahora en 2022 fueron realizados por su esposo Thomas Daffron. Compró un bono corporativo de Paypal con una tasa del 2,4 % y un valor municipal de Portland, Maine. Daffron también compró y vendió acciones en 11 grandes empresas, desde Amazon hasta 3M y The Hershey Company.

4. Senador John Hickenlooper (D-Colorado) (empate)

Número de operaciones: 14

Rango de precios de operaciones totales: $ 343,014- $ 845,000

La esposa del senador John Hickenlooper, Robin Pringle, realizó los 14 intercambios informados hasta ahora en 2022, y todos excepto uno estaban relacionados con su empleador, Liberty Media Corporation, y su empresa derivada, Liberty Broadband. Ella ejerció varias opciones sobre acciones y vendió parcialmente algunas de las acciones. También vendió acciones comunes de Chipotle.

4. Senador Bill Hagerty (R-Tennessee) (empate)

Número de operaciones: 14

Rango de precios de operaciones totales: $8,416,014-$41,065,000

El 28 de febrero de 2022, cada uno de los cuatro hijos dependientes del senador Bill Hagerty se convirtió en propietario minoritario del club Major League Soccer de Nashville, con cada una de sus participaciones valoradas entre $1 millón y $5 millones. Todos los hijos de Hagerty también se convirtieron en copropietarios de Liberty Partners LLC, una sociedad de cartera para sus intereses deportivos y de entretenimiento, a través de la cual también invirtieron en CareBridge, una nueva empresa de atención médica con sede en Nashville. El mismo Hagerty también vendió acciones en Del Taco Restaurants Inc. y Lemonade Inc. a través de Roundstone Ventures LLC.

2. Senador Thomas Carper (D-Delaware)

Número de operaciones: 123

Rango de precios de operaciones totales: $207,123- $2,055,000

La esposa del senador Thomas Carper, Martha, es una inversionista prolífica, con más de 100 transacciones reportadas solo en la primera mitad de 2022. Sus operaciones incluyeron compras de acciones ordinarias en grandes empresas como Johnson & Johnson, Visa Inc. y Walt Disney Company; ventas de acciones ordinarias en otras grandes empresas como Raytheon Technologies y AbbVie; inversiones en fondos cotizados en bolsa que rastrean un índice específico, como ProShares QQQ y VanEck Junior Gold Miners ETF; y productos estructurados populares llamados auto-callables que pagan un cupón alto si el activo subyacente (Broadcom y Boeing, en este caso) cierra en o por encima de un umbral específico.

1. Senador Tommy Tuberville (R-Alabama)

Número de operaciones: 172

Rango de precios de operaciones totales: $1,761,172-$6,040,000

En lo que va de 2022, el senador Tommy Tuberville lidera a sus colegas en el Senado con la mayor cantidad de intercambios totales. Tuberville también fue un inversionista prolífico en 2021, aunque no siempre cumplió con los plazos de divulgación requeridos en la Ley STOCK y reveló 132 operaciones con semanas o meses de retraso.

Tuberville no solo forma parte del subcomité de materias primas, gestión de riesgos y comercio, sino que también es un gran inversor en materias primas: sus divulgaciones financieras muestran compras de futuros de ganado, maíz y soja. En conjunto, Tuberville y su esposa Suzanne invirtieron en grandes empresas como PayPal y US Steel, entre otras. Además, los Tuberville compraron acciones de Alibaba como parte de una estrategia llamada “comprar para cubrir” con el fin de deshacerse de la empresa china de comercio electrónico de su cartera después de una cobertura de prensa crítica.