CONDADO DE OKECHOBEE, Fla. (WFLA) – El sábado se descubrieron restos humanos en el condado de Okeechobee.

El Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida dijo que los restos pertenecían a un hombre adulto. Las autoridades dijeron que la identificación positiva del hombre está pendiente de la autopsia.

WPTV , afiliada de NBC, dijo que los restos se encontraron cerca del lugar donde un conductor desaparecido de Lyft dejó a un pasajero antes de desaparecer. El teléfono celular de Gary Levin, de 74 años, fue interceptado no muy lejos del área el lunes.

La hija de Levin, Lindsay DiBetta, le dijo a Associated Press que los investigadores se enteraron de que Levin llevó a un cliente a Okeechobee y completó el viaje en algún momento después de las 4 p.

Poco después, el teléfono de Levin se apagó y no se ha sabido nada de él desde entonces.

"La tristeza y la frustración en esto es mucho para mi familia y para mí. Agradezco todo el alcance y las oraciones positivas… Dado que este caso está siendo analizado por tantas personas en este momento, tengo que tener fe en nuestros abogados".

Mathew Scott Flores (Oficina del Sheriff del Condado de Rutherford)

El automóvil de Levin fue visto en varias ciudades de Florida antes de ser encontrado en el condado de Rutherford, Carolina del Norte, el jueves. Lo conducía Mathew Scott Flores, quien estuvo prófugo durante más de una semana luego de presuntamente matar a José Carlos Martínez en Wauchula .

Flores fue capturado después de conducir a la policía en una persecución a través de tres condados de Carolina del Norte. Apareció en una breve audiencia en la corte el viernes, donde un juez fijó una fianza de $ 2 millones, según Associated Press.

Una mujer de Florida acusada de ayudar a Flores a evadir a la policía también fue arrestada. Los oficiales dijeron que Stephanie Velgara será acusada como cómplice después del hecho por asesinato en segundo grado.

DiBetta dijo que el trabajo de Lyft fue excelente para su padre jubilado, a quien le encanta contar chistes.

“Era la configuración perfecta para él”, dijo. “Conseguía una nueva audiencia en cada viaje”.

Levin trabajó en ventas de carrocerías antes de retirarse a Florida. Su hija le dijo a la AP que su auto “era su bebé”.

“¿Qué le pasó a mi papá? ¿(Flores) le hizo daño a mi papá?”, dijo DiBetta. “Simplemente no lo sabemos”.

El jefe de policía de Wauchula, John Eason, dijo que los investigadores se dirigían a Carolina del Norte con la esperanza de entrevistar a Flores sobre el asesinato del 24 de enero y la desaparición del conductor.

La próxima aparición de Flores en la corte está programada para el 22 de febrero.