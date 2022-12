TAMPA, Fla. (WFLA) – El representante del estado de Florida, Joseph Harding, fue acusado formalmente de seis cargos de fraude electrónico, lavado de dinero y declaraciones falsas, dijo el miércoles la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.

Harding, de 35 años, fue acusado de realizar solicitudes fraudulentas y extractos bancarios falsos para obtener más de $150,000 en ayuda por la pandemia para dos negocios “inactivos” entre el 1 de diciembre de 2020 y el 1 de marzo de 2021.

Los documentos judiciales alegan que los dos negocios de Harding, The Vak Shack y Harding Farms, LLC, no tenían empleados ni ingresos en 2019. En las solicitudes de Préstamos por Daños Económicos por Desastre (EIDL), Harding afirmó que The Vak Shack tuvo más de $420,000 en ingresos en 2019, mientras que Harding Farms tuvo ingresos brutos de $392,000.

Harding también fue acusado de abrir cuentas en Chase Bank para las empresas el día en que presentó la solicitud de préstamo o alrededor de esa fecha. Fue acusado de dos cargos de participar en transacciones monetarias con fondos EIDL y dos cargos de hacer declaraciones falsas a la Administración de Pequeñas Empresas.

La Oficina del Fiscal del Estado dijo que la investigación fue realizada por la Oficina Federal de Investigaciones, el Servicio de Impuestos Internos-Investigación Criminal, la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) y la Oficina del Inspector General de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA).

El juicio de Harding está programado para el 11 de enero de 2023 en el Palacio de Justicia de los Estados Unidos en Gainesville.

El presidente Paul Renner dijo que Harding ha sido despojado temporalmente de sus asignaciones en el comité “para darle tiempo para concentrarse de esta manera”.

Harding representa parte del condado de Marion. Fue uno de los patrocinadores de HB-1577, también conocido como el proyecto de ley “Don’t Say Gay”.