TAMPA, Fla. (WFLA) – La planificación de los vuelos que transportó a 48 migrantes venezolanos a Martha’s Vineyard comenzó meses antes de que dos aviones fletados aterrizaran en Massachusetts en septiembre.

Los documentos publicados por el estado muestran que la oferta ganadora de Vertrol Systems Company, que tiene su sede en Florida en Destin, se presentó el 2 de agosto.

El precio del vuelo del 14 de septiembre, según los registros, fue de 615,000 dólares por dos vuelos para “hasta 50 pasajeros”. Eso puso el precio por migrante en casi $13,000.

Los documentos también indican que el estado también pagó a Vertrol $950,000 aproximadamente una semana después de los primeros vuelos, pero no está claro por qué la compañía recibió ese dinero.

Alrededor del momento del segundo pago, se programó un segundo vuelo al estado natal del presidente Joseph Biden, Delaware, pero luego se canceló.

Vertrol no ha respondido a las solicitudes de comentarios.

8 On Your Side presentó una solicitud de los documentos relacionados con la factura del vuelo de Delaware, pero el estado aún no ha publicado esos registros.

Los documentos provistos indicaron que los servicios de Vertrol serán “continuos, mes a mes”.

El personal del gobernador no ha respondido a las preguntas sobre por qué los aviones que despegaron de Texas aterrizaron en Crestview, Florida, en lugar de tomar una ruta más directa y menos costosa hacia el norte.

Los documentos publicados por el estado no mencionan el aterrizaje en Florida.

Pero el papeleo sí incluyó la ley que describe el Programa de Reubicación del Departamento de Transporte de Florida de $12 millones.

Ese estatuto establece que el dinero se utilizará “para facilitar el transporte de extranjeros no autorizados de este estado de conformidad con la ley federal”.

Las pautas del programa que obtuvimos también establecen que el proveedor debe seguir las “leyes federales y estatales”.

La ley federal prohíbe el transporte de extranjeros no autorizados dentro de los Estados Unidos, ya sea de ciudad en ciudad o de estado en estado. Las sanciones por violar esa ley aumentan si alguien lo hace para beneficio personal.

El personal del gobernador Ron DeSantis no ha respondido a una pregunta sobre si alguien violó la ley federal de inmigración al transportar “extranjeros no autorizados” a Florida antes de su vuelo hacia el norte.

El lunes, una indicación de que los vuelos de Martha’s Vineyard todavía están frescos en la mente de los habitantes de Nueva Inglaterra salió de Nantucket. La policía de esa ciudad isleña emitió una alerta sobre un vuelo de Chicago a la isla, que aterrizaría allí mañana.

Se le dijo a la policía que el vuelo tenía “muchas similitudes” con los vuelos a Vineyard.

Pero el lunes por la mañana, el teniente de la policía de Nantucket, Angus MacVicar, dijo que la compañía de vuelos chárter confirmó: “el vuelo llevará ejecutivos de una compañía de inversión”.

“Creemos que esta información es creíble”, dijo MacVicar. “Nada más.”

Sam Sachs y Mark LaMet contribuyeron a esta historia.