TAMPA, Fla. (WFLA) – Las compañías de seguros de Florida han reportado casi $7 mil millones en reclamos en los 25 días posteriores desde que el huracán Ian tocó tierra.

Según la Oficina de Regulación de Seguros de Florida, los propietarios de viviendas y negocios han reclamado $6,886,280,085 en daños relacionados con la tormenta, hasta el 21 de octubre.

Los condados de Lee, Charlotte y Sarasota encabezan la lista con la mayor cantidad de reclamos. Las aseguradoras informaron 204,000 reclamos solo en el condado de Lee, lo que representa más de un tercio de los 569,000 reclamos en todo el estado.

Si usted es dueño de una casa o de un negocio que sufrió daños por la tormenta, aunque sea un poco, los expertos en seguros le recomiendan que presente un reclamo. Tiene dos años para presentar un reclamo, por ley, y la fecha límite es el 27 de septiembre de 2024.

La investigadora Mahsa Saeidi del equipo de 8 On Your Side habló con Barry Gilway, director ejecutivo de Citizens Property Insurance, la aseguradora estatal de último recurso. Dijo que los propietarios de viviendas no deberían retrasarse en la presentación de reclamaciones, incluso si no creen que el costo de los daños alcance su deducible.

“Es posible que más tarde descubra que hay daños no descubiertos, lo que podría hacer que supere el deducible por huracán”, dijo Gilway.

Algunas personas le han dicho a 8 On Your Side que preferirían pagar de su bolsillo, porque les preocupa que si presentan un reclamo, verán tarifas más altas o perderán su cobertura por completo. Gilway dijo que este no es el caso, y que los reclamos por huracanes difieren de su reclamo estándar por daños causados por el agua.

