ORLANDO, Fla. (WFLA) – El gobernador Ron DeSantis firmó oficialmente una legislación el viernes para disolver el Distrito de Mejoras de Reedy Creek, el gobierno privado de Disney World.

El distrito fiscal especial fue aprobado por la legislatura del estado de Florida en 1967. No ha cambiado desde entonces.

El representante Randy Fine fue el patrocinador republicano del proyecto de ley en la Cámara de Florida que disolvió el distrito. Dijo que era hora de un cambio.

“Tal vez fue una buena idea hacerlo en 1967, pero hay muchas cosas que permitimos en 1967 que no permitimos hoy”, dijo la representante Fine, que representa parte del condado de Brevard. “Irónicamente, el matrimonio homosexual no estaba permitido en 1967. Tal vez las personas que no están de acuerdo con lo que estamos haciendo y dicen que debemos ceñirnos a las leyes de la década de 1960 quieran pensar en eso por un minuto”.

El recaudador de impuestos del condado de Orange, Scott Randolph, dijo el jueves que es probable que los impuestos aumenten en su condado entre un 15 y un 20 por ciento debido a la ley.

“Si se disuelve Reedy Creek, no se transfiere al condado de Orange, simplemente desaparece. Desaparece: $163 millones simplemente desaparecen”, dijo Randolph, un demócrata.

Pero el representante Fine dijo que el recaudador de impuestos está equivocado.

“Tal vez debería concentrarse en recaudar impuestos”, dijo Fine. “Él realmente no es quien decide cuáles son. Básicamente es el tipo al que le envías tu dinero en un sobre”.

La legislación para disolver Reedy Creek entrará en vigor en 2023. Fine dijo que las cosas podrían cambiar para entonces.

“Es posible que reconstituyamos Reedy Creek de alguna forma el próximo año. Eso podría suceder, así como estos otros cinco distritos, pero el hecho es que algunos de los poderes que se otorgaron en 1967 fueron simplemente una locura”. él dijo.