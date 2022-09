TAMPA, Fla. (WFLA) – De Texas a Florida, a Carolina del Sur, a Massachusetts: ese es el camino que tomaron unos 50 migrantes a través de los Estados Unidos en dos aviones, debido a los esfuerzos de gasto y transporte del gobernador de Florida, Ron DeSantis, la semana pasada.

Pero primero, los 48 migrantes, niños y adultos, llegaron a Texas. Según los informes, la mayoría de los migrantes procedían de Venezuela. El menor tenía 3 años.

Los funcionarios de Florida los describieron como “aliens no autorizados” o “extranjeros ilegales” en una combinación de declaraciones y documentos relacionados con el esfuerzo de transporte.

El dinero para sacarlos de Texas a Martha’s Vineyard, Massachusetts, fue una partida de $12 millones del último presupuesto estatal de Florida, pero no está claro si el dinero, usado de esta manera, se apartó legítimamente para esta serie particular de eventos. En el presupuesto fiscal 2022-2023 para Florida, el Proyecto de Ley 5001 de la Cámara de Representantes, los legisladores estatales reservaron los fondos con un solo párrafo.

De las ganancias de intereses asociadas con el Fondo de Recuperación Fiscal Estatal del Coronavirus federal (Ley Pública 117-2), se asigna al Departamento de Transporte la suma no recurrente de $12,000,000 del Fondo de Ingresos Generales para el año fiscal 2021-2022, para implementar un programa para facilitar el transporte de extranjeros no autorizados de este estado de acuerdo con la ley federal. El departamento puede, al recibir al menos dos cotizaciones, negociar y celebrar contratos con partes privadas, incluidas empresas de transporte público, para implementar el programa. El departamento puede celebrar acuerdos con cualquier agencia federal aplicable para implementar el programa. El término alien o “extranjero no autorizado” significa una persona que se encuentra ilegalmente en los Estados Unidos de acuerdo con los términos de la Ley federal de Inmigración y Nacionalidad, 8 USC ss. 1101 y siguientes. El término se interpretará de manera consistente con cualquier estatuto, regla o regulación federal aplicable. El saldo no gastado de los fondos asignados al departamento en esta sección remanente al 30 de junio de 2022, se revertirá y se asigna para el año fiscal 2022-2023 al departamento con el mismo propósito. Esta sección entrará en vigor al convertirse en ley. HB 5001: Ley de Asignaciones Generales de 2022, Sección 185

Lo que ese párrafo, que asigna los $12 millones, no dice es que el dinero puede usarse para sacar a los inmigrantes de Texas, a Florida y luego a otros lugares. De acuerdo con el texto de la legislación presupuestaria, los $12 millones también provienen de los intereses devengados de los fondos federales destinados a ayudar con la recuperación de la pandemia de COVID-19.

Según la directora de comunicaciones del gobernador, Taryn Fenske, el esfuerzo fue parte del programa de reubicación de inmigrantes de Florida.

“El programa de reubicación de inmigrantes de Florida tiene como objetivo interceptar a los contrabandistas de personas, traficantes u otros extranjeros criminales que se encuentran dentro del estado, así como evitar que los extranjeros ilegales en la frontera sur ingresen a Florida”, dijo Fenske en un comunicado del 16 de septiembre. El programa es más grande que el apoyo a la reubicación, según Fenske, pero también trabajará con la “fuerza de ataque de las fuerzas del orden público” contra la inmigración de Florida, entre otros esfuerzos.

Hablando sobre el reciente transporte de inmigrantes, Fenske también dijo que la medida se produjo después de que los funcionarios estatales supieran que “hasta el 40% de las personas que cruzan la frontera expresan el deseo de llegar a Florida. De hecho, el Departamento de Seguridad Nacional recientemente proporcionó datos para confirmar 160,000 inmigrantes en la frontera sur identificó a Florida como su destino final”.

Incluso si es preventivo, la asignación presupuestaria de $12 millones no establece que pagará primero el transporte a Florida, solo fuera de Florida a los estados o ciudades santuario. La oficina del gobernador dijo que, dado que Florida en sí misma no es un estado santuario, “continuará facilitando un programa para ayudar en el transporte de inmigrantes ilegales a ciudades y estados santuario en todo el país”.

Después de que los migrantes llegaron a Martha’s Vineyard, el gobernador DeSantis habló en Daytona Beach, pero no dijo directamente si alguno de los migrantes se había bajado de uno de los aviones de Texas mientras estaba en Florida Panhandle, antes de detenerse en Spartanburg, Carolina del Sur.

DeSantis dijo el viernes que probablemente habría más vuelos.

“La legislatura me dio $12 millones. Vamos a gastar cada centavo de eso para asegurarnos de proteger a la gente del estado de Florida”, dijo DeSantis en Daytona.

El oponente del gobernador en las elecciones intermedias de noviembre, Charlie Crist (D), se pronunció en contra de la decisión y pidió al estado registros sobre el transporte, mientras que el propio DeSantis dijo el viernes que probablemente habría más vuelos.

“Mi fe me enseña que todos somos hijos de Dios… Eso se pierde en Ron DeSantis. Para él, siempre es anteponer la política a la vida de las personas”, dijo Crist en un anuncio reciente. “Mentirles a los niños migrantes para atraerlos a un avión a Dios sabe dónde, tratar a las familias que huyen de regímenes socialistas brutales como ganado, burlarse de su lucha por la libertad, me enferma, pero lamentablemente no es sorprendente. Es quien es él”.

Los vuelos de Texas a Florida a Carolina del Sur para finalmente terminar en Massachusetts pueden haber costado a los contribuyentes de Florida más de $600,000. Un experto en vuelos le dijo a WFLA.com que el costo “aproximado” probablemente era de 4,230,000 por vuelo, pero un informe de Transparency Florida, un sitio del gobierno, mostró que el Departamento de Transporte de Florida pagó $615,000 a Vertol Systems Inc.

El motivo enumerado fue “programa de reubicación de extranjeros no autorizados”. En términos de partidas individuales, el esfuerzo se pagó el 8 de septiembre, y la nota de ingresos generales decía “categorías especiales” y provenía del programa “Operaciones de autopistas” del FDOT, según el sitio estatal.

Si cada uso del total de $12 millones cuesta la misma cantidad, los fondos no recurrentes se utilizarán después de casi 20 viajes, según el costo versus la asignación presupuestaria total. Por supuesto, es posible que los legisladores estatales opten por apropiarse más del programa en la sesión legislativa de 2023, o celebrar una sesión especial para hacer algo similar. Ninguna opción ha sido descartada o propuesta en este momento.