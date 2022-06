BARTOW, Fla. (WFLA) – La música alta pronto podría hacer que los conductores de Florida reciban una multa de $114 a medida que entra en vigencia un nuevo estatuto de ruido fuerte en julio.

Algunos conductores no están contentos con eso.

“No me gusta eso. Eso no es bueno en absoluto. Es como si pudieras estar manejando divirtiéndote, tocando la música a todo volumen con las ventanas abajo y podrías recibir una multa por eso. Eso no es genial”, dijo Jayden Yawn de Lakeland.

“¿Me vas a multar por divertirme?” preguntó Jaiden Pumarejo, de Lakeland.

“Para mí, parece un robo de dinero”, dijo Jerome Douglas.

Sin embargo, Rick Dubose lo ve diferente. Él cree que la ley es “perfecta”.

“También puede distraer la atención del equipo de emergencia que pasa. No puedes escuchar las sirenas porque tienes que escuchar el ‘bum, bum’ o el bajo alto y todo”, dijo.

La ley de “música alta” entra en vigor el 1 de julio. Prohíbe el sonido producido por una radio, un reproductor de cintas u otros dispositivos o instrumentos mecánicos que produzcan sonido desde el interior del vehículo motorizado que sea “claramente audible” a una distancia mínima de 25 pies.

El Departamento de Policía de Bartow publicó sobre la nueva ley en Facebook, diciendo: “¡Aquí está su advertencia!” El departamento se compromete a hacer cumplir estrictamente la ley.

“Preferiríamos no escribir la citación. Sin embargo, tenemos la capacidad de escribir una infracción sin movimiento en el estado de Florida, que es [una] citación de $114″, dijo el capitán de la policía de Bartow, William Stevens.

El Capitán Stevens dice que el enfoque estará en educar al público una vez que la ley entre en vigencia. Les dará a los oficiales otra vía para iniciar una parada de tráfico, lo que podría conducir a un examen más detenido del conductor, los pasajeros y el vehículo.

“Al igual que cualquier otro estatuto del estado de Florida, simplemente brinda otra oportunidad para que un oficial intente o vea si puede identificar cualquier otro identificador que le permita continuar con cualquier investigación criminal”, dijo el Capitán Stevens.