CONDADO DE OKALOOSA, Fla. ( WKRG ) – Funcionarios de la Oficina del Sheriff del Condado de Okaloosa dijeron que se encontró un cuerpo en un río cerca de Crestview, Florida.

Los diputados dijeron que alrededor de las 3:00 p. m., pescadores en el río Shoal descubrieron un cuerpo humano parcialmente descompuesto.

El cuerpo quedó enredado en un árbol al sur del puente del río Shoal el lunes 11 de abril.

Los diputados viajaron en un bote a la escena para investigar. Los restos aún no han sido identificados, pero se realizará una autopsia. Los investigadores de la OCSO dijeron que no hay indicadores obvios de la causa de la muerte, por lo que aún no pueden determinar si se trata de un crimen.

Por el estado del cuerpo no se ha determinado la raza, edad y sexo de la persona.