CRESTVIEW, Fla. ( WKRG ) — Una familia del condado de Okaloosa ha tenido un año difícil. El fin de semana del Día de los Caídos en 2021, el esposo y padre de tres hijos, Travis Huisken, se enfermó.



Después de una visita al médico, a Travis le diagnosticaron carcinoma de células renales, también conocido como cáncer de riñón. Inmediatamente, la familia asumió lo peor.

“Lidiamos con el mío y el mío fue muy, muy difícil”, dijo Travis. “Comenzamos a hacer planes sobre cómo serían sus vidas sin mí”.

La familia de cinco integrantes pasó por muchas opciones antes de que los médicos extirparan con éxito el riñón infectado de Travis el 14 de julio.

“El tumor era agresivo y había devastado ese riñón y tuvimos discusiones sobre tratar de salvar el riñón y determinamos que probablemente era mejor simplemente extirparlo por completo”, dijo Travis. “Fui fácil, pudieron extirpar todo el riñón que se llevó consigo todo el tumor y desde entonces han estado realizando exploraciones para asegurarse de que no haya regresado y no se haya propagado a ningún otro lugar y hasta ahora. bueno.”

Justo cuando las cosas volvían a sentirse normales y con Travis recuperándose de la operación, Phinley, de tres años, empeoró.

“La llevamos a su pediatra y después de unos 30 días de citas y todos regresaban diciendo ‘sabes, creemos que es solo un virus. Simplemente póngale un poco de ibuprofeno'”, dijo Jessie. “Su médico encontró un soplo en el corazón que era nuevo y dijo que tenía que ir directamente a Pensacola”.

Travis y su esposa Jessie llevaron rápidamente a su hijo menor a la sala de emergencias de Pensacola, donde los médicos encontraron que su recuento de glóbulos blancos era de 100 000, un rango seguro que se acerca a los 6000.

“El médico de urgencias entró y dijo: ‘Lo revisé 3 veces para asegurarme de que fuera correcto'”, dijo Jessie.

Los médicos rápidamente diagnosticaron a Phinley con AML, leucemia que infecta a entre 500 y 700 personas cada año.

Los equipos llevaron a Phinley al Hospital Infantil UF Shands en Gainesville, donde se le dio una probabilidad del 50/50 de sobrevivir. Los médicos colocaron el primer tubo de intubación de Phinley en su cuarto cumpleaños, el 20 de octubre de 2021.

“Tiene un mayor nivel de recaída, hay una menor capacidad de supervivencia”, dijo Jessie.

Phinley sobrevivió a cinco rondas de quimioterapia durante un período de siete meses. Los médicos dijeron que respondió inmediatamente al tratamiento y que estaba mejorando rápidamente.

“Le ha ido muy bien. Pasó de más del 90 % de células cancerosas en su primer diagnóstico a 0 % después de su primera ronda de quimioterapia. Lo cual es increíble”, dijo Jessie. “Los médicos, cuando llamaron para darnos la noticia de su primera biopsia, no esperaban ese tipo de respuesta al tratamiento tan rápido. Así que ha estado al 0% desde entonces y terminó su última ronda de quimioterapia”.





Phinley no necesitará un trasplante de médula ósea debido a sus números bajos y su respuesta positiva al tratamiento. Durante los últimos siete meses, su hermano mayor, Harper, probó ser una pareja perfecta por si acaso.

Jessie se quedó al lado de Phinley durante los siete meses completos. Travis y los abuelos se turnaron para relevar a Jessie hasta que finalmente llegaron buenas noticias. Phinley podría irse a casa.

Los dos hermanos mayores de Phinley, Harper y Bennett, se quedaron en el condado de Okaloosa mientras ella luchaba contra la enfermedad. Al ser criada por sus abuelos en ese momento, Jessie dijo que la transición de regreso a una dinámica familiar completa no ha sido fácil.

“Los niños se acostumbraron a vivir con los abuelos que, sabes, todos tienen reglas diferentes y eso no tiene nada de malo”, dijo Jessie. “Pero cuando vuelven a estar juntos como familia y ahora, de repente, tienen que aprender a viven juntos de nuevo y todos son diferentes de lo que eran hace siete meses”.

La familia ahora está en un programa de prueba de drogas para Phinley, lo que requiere chequeos frecuentes para monitorear el progreso. Todavía tiene tubos colocados para ayudar con la medicación y tiene una mayor tasa de supervivencia de 70/30 para ver su noveno cumpleaños.

Mientras Jessie lucha con su bebé día a día, Travis dijo que está mirando a largo plazo.

“Estamos trabajando en la recuperación, reparación y lidiando con las cosas día a día, pero me gusta pensar en un Finley de más de 9 años”, dijo Travis. “Me gusta pensar en un Finley de 15 años. . Me gusta pensar en un Finley de 20 años. Puedo verlo. Estoy convencido de que esto no va a tener un final trágico y estoy emocionado de algún día llevarla al altar. “

Phinley perdió su cabello durante el tratamiento, pero nunca perdió su coraje. La niña, que ahora tiene cuatro años, ha vuelto a jugar a la mancha y a perseguir a sus hermanos mayores.

“Se ha convertido en una persona diferente”, dijo Travis. “Es más fuerte de lo que era y era fuerte. Creo que su fuerza realmente le ayudó mucho en esto, pero ella no fue quien ingresó al hospital. Teniendo en cuenta las manchas en su cerebro y todo eso, no estoy diciendo que tenga una personalidad diferente o que haya mucho más allí. Tiene más desarrollo de carácter”.

La familia de cinco solo pide el poder de la oración, pero la comunidad se unió para ayudar. Los empleados de la iglesia local de Huisken, Crosspoint North en Crestview, usan camisetas del Equipo Phinley todos los miércoles para apoyar la lucha.

La policía y los vecinos sorprendieron a Phinley con un desfile de bienvenida a casa la semana anterior al Día de los Caídos.

Puede encontrar un fondo para gastos médicos aquí.