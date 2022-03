TAMPA, Fla. (WFLA) – El padre de un adolescente de Missouri que murió al caer de una torre de caída en Orlando dijo que se enteró de la muerte de su hijo a través de las redes sociales.

Yarnell Sampson le dijo a WESH que se enteró de la muerte de su hijo después de hacer clic en un video devastador que había circulado en línea que muestra el momento en que su hijo, Tire Sampson, de 14 años, se cayó del “Orlando Free-Fall” de 430 pies de altura en Parque ICONO.

“Sentí como si alguien me hubiera golpeado muy fuerte en el estómago”, dijo Yarnell Sampson. “Simplemente perdí, perdí, perdí el aliento. Y el dolor detrás de esto nunca podría ser quitado, y lo siento, no lo recuperaré y no hay dinero, no hay nada en el mundo para reemplazar al joven. Y es simplemente triste, un El brillante futuro de un joven le fue arrebatado por un paseo, un parque de diversiones”.

La investigación sobre la muerte de su hijo sigue abierta, dijo el viernes a los periodistas el alguacil del condado de Orange, John Mina.

Las personas cercanas a Tire recordaron al adolescente como un atleta carismático con un futuro brillante por delante.

Con 6 pies y 5 pulgadas y más de 300 libras, era un destacado jugador de fútbol con aspiraciones de jugar profesionalmente.

“Era un gran recluta cuando estaba en octavo grado. Tire podría haber ido a cualquier escuela secundaria en St. Louis a la que quisiera ir. Así de prometedor era su futuro”, dijo AJ Jones. “Creo que fue la próxima gran cosa que salió de St. Louis. Y estaba trabajando”.

Según los informes, la familia de Sampson contrató a los abogados Benjamin Crump y Bob Hilliard mientras las autoridades continúan investigando la muerte del adolescente.