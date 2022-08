TAMPA, Fla. (WFLA) – Otra compañía de seguros de Florida se declaró en bancarrota, según lo informó el equipo de 8 On Your Side el miércoles por la noche.

El comisionado de seguros de Florida ha declarado insolvente a Weston Property & Casualty Insurance. Esto ocurre días después de que Demotech retirara la calificación de la empresa.

El lunes, Demotech también retiró las calificaciones de estabilidad financiera de FedNat Insurance Co. y cambió la calificación de United Property & Casualty Insurance Co. de “A excepcional” a “M Moderado”, informó Associated Press.

La medida plantea preocupaciones para los propietarios de viviendas que podrían terminar pagando más por el seguro en medio de la actual crisis de seguros de propietarios de viviendas del estado.

The Associated Press informó que los movimientos siguen a los informes del mes pasado que decían que Demotech planeaba rebajar la calificación de 17 a 27 aseguradoras de una calificación “A” a calificaciones de “S”, para sustancial, o “M”.

Associated Press contribuyó a este informe.