TAMPA, Fla. (WFLA) – Florida otorgará a casi 60,000 familias pagos únicos de $450 por niño, para ayudar a pagar alimentos, útiles escolares, ropa y otras necesidades como una forma en que el estado ayuda a “compensar el aumento de los costos por la inflación”.

Christina Pushaw, secretaria de prensa del gobernador Ron DeSantis, tuiteó una foto de las cartas que llegarán con los pagos únicos, confirmando que “estas cartas son reales”. En un tuit posterior, respondiendo a alguien que preguntó cómo ayudarían los cheques con la inflación, Pushaw escribió que “el gobierno federal provoca inflación por el gasto deficitario. Los cheques de estímulo fueron parte de eso. Por el contrario, el superávit presupuestario en Florida está a nivel estatal y ya es dinero en existencia, no imprimimos dinero aquí. Entonces, no, no causa inflación”.

No estaba claro de inmediato quién calificaría para recibir los pagos. Los materiales publicados por el gobierno estatal dijeron que 59,000 familias recibirían los cheques. La Primera Dama Casey DeSantis celebró una mesa redonda el 15 de julio en Tampa para discutir los esfuerzos estatales para apoyar a las familias adoptivas y de crianza en el estado, donde se anunció el esfuerzo de financiación.

WFLA.com ha solicitado información al Departamento de Niños y Familias sobre cómo se eligieron los beneficiarios y la elegibilidad.

En la mesa redonda, DeSantis dijo que los pagos únicos de $450 por niño podrían usarse para alimentos, útiles escolares o “lo que sea que necesiten para que sus hijos tengan éxito”. La Primera Dama dijo que los padres de crianza temporal, los padres adoptivos y las madres solteras eran todos elegibles para los fondos.

Los pagos de $450 son parte de Hope Florida, que es administrado por DCF. El programa Hope Florida “utiliza ‘Care Navigators’ para guiar a los floridanos en un camino individualizado hacia la prosperidad centrándose en la colaboración comunitaria entre el sector privado, la comunidad religiosa, las organizaciones sin fines de lucro y las entidades gubernamentales para romper los silos comunitarios tradicionales en un esfuerzo por maximizar recursos y descubrir oportunidades”, según la oficina del gobernador. Su objetivo principal es “ayudar a las personas a lograr la autosuficiencia económica y la prosperidad”.

Los programas anunciados el viernes proporcionarán fondos para los servicios, además de otorgar a 59,000 familias de Florida un pago único de $450 por niño. A diferencia de otros pagos únicos que los estadounidenses recibieron del gobierno federal debido a la pandemia de COVID-19, Florida no se refirió a sus pagos únicos para familias como cheques de estímulo. En total, el estado ha asignado $35.5 millones para los pagos.

Los destinatarios de los cheques también están recibiendo una carta del gobernador Ron DeSantis que dice:

Estimado floridano,

Como padre de tres niños pequeños, sé que prepararse para un nuevo año escolar puede ser emocionante y estresante. Para compensar los costos del aumento de la inflación, especialmente cuando se acerca un nuevo año escolar, el Estado de Florida le otorga $450 por cada niño bajo su cuidado.

Este pago único se puede usar para cualquier cosa, desde comprar pañales hasta cargar combustible en la bomba. También quiero asegurarme de que esté al tanto del feriado de impuestos sobre las ventas de “Regreso a la escuela” de nuestro estado, que tendrá lugar del 25 de julio al 7 de agosto, para ayudarlo a obtener los útiles que necesita para prepararse para el próximo año escolar. . Los suministros que estarán libres de impuestos durante este tiempo incluyen ropa, bolsos, computadoras, zapatos y otros útiles escolares.

Acepte este pago como una forma de gratitud y reconocimiento por todo lo que hace para ayudar a nutrir el futuro de Florida. Dios los bendiga y que Dios bendiga al gran estado de Florida.



Sinceramente,

Ron Desantis

Gobernador

La financiación anunciada se describió como una expansión de la iniciativa Pathway to Prosperity de Hope Florida. En el evento de mesa redonda en Tampa, un total de $105.5 millones para dos programas, así como recursos adicionales para familias de crianza temporal y adoptivas para encontrar apoyo y orientación. Dos organizaciones sin fines de lucro de Tampa, Sleep in Heavenly Peace y A Life New Warehouse, también recibieron cheques por $5,000.

Los anuncios en la mesa redonda fueron descritos por un comunicado de la oficina del gobernador como:

Una expansión del programa Hope Florida: A Pathway to Prosperity para incluir familias de crianza temporal y adoptivas para que tengan una ventanilla única integral para llamar y conectarse con navegadores de atención dedicados que pueden ofrecer apoyo y orientación para las necesidades familiares inmediatas y futuras. Una parte de los casi $70 millones asegurados por el gobernador DeSantis en el presupuesto Freedom First para iniciativas de paternidad se destinará a oportunidades de tutoría para los niños de Florida, incluidos los niños de crianza, a través de Hope Florida: un camino hacia la prosperidad . $35,5 millones en el presupuesto del gobernador DeSantis apoyarán a casi 59,000 familias de Florida con un pago único de $450 por niño, que incluye familias de crianza. Lanzamiento del “Fondo Hope Florida” de la Primera Dama que aprovecha la caridad del sector privado para otorgar fondos a las entidades locales que lo merecen. Hoy, la Primera Dama DeSantis entregó dos cheques de $5,000 cada uno a dos organizaciones sin fines de lucro de Tampa: Sleep in Heavenly Peace y A Life New Warehouse.

“Estamos redoblando esfuerzos para reunir a grupos públicos y privados para colaborar y comunicarse con los floridanos y en su nombre”, dijo DeSantis el viernes. “Vamos más allá del gobierno al traer socios comunitarios a la mesa para satisfacer las necesidades de las familias de crianza temporal y adoptivas bajo el paraguas de mi iniciativa Hope Florida – A Pathway to Prosperity. Tengo la misión de asegurarme de que ningún niño en Florida se quede sin esperanza, felicidad y un hogar. Eso significa hacer todo lo posible para apoyar a quienes han dado un paso al frente y han acogido a estos niños en sus hogares, así como a los socios locales que ya están ayudando a las familias”.

Las familias pueden solicitar apoyo del programa llamando a Hope Line al 850-300-HOPE. Se puede encontrar más información enHopeFlorida.com. Los floridanos interesados en convertirse en padres de crianza pueden llamar al 1-83 Foster FL para hablar con los padres de crianza actuales o anteriores.

“Nuestro departamento siempre está buscando formas de construir familias fuertes y resistentes, y estos anuncios serán un gran impulso para nuestros cuidadores que se están preparando para enviar a los niños de regreso a la escuela este otoño”, dijo el secretario del DCF, Shevaun Harris, sobre la iniciativa. “Estamos muy agradecidos por el trabajo de la Primera Dama para brindar a los floridanos las herramientas y las conexiones comunitarias necesarias para criar niños felices y saludables”.