TAMPA, Fla. (WFLA) – Las fotos obtenidas recientemente por NBC Miami parecen mostrar a Courtney Clenney cubierta de moretones después de matar a su novio en abril.

Según el informe, las fotos fueron tomadas por la madre de Clenney unos días después del fatal enfrentamiento.

La modelo de OnlyFans, que se hace llamar Courtney Tailor en las redes sociales y tiene más de 2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram , fue arrestada y acusada de asesinato en segundo grado con un arma mortal por la muerte de Chrsitian Obumseli.

Los abogados de Clenney insisten en que fue víctima de violencia doméstica y dicen que las fotos muestran que actuó en defensa propia después de que Obumseli la atacara.

Fuente: WTVJ

Dos días antes del apuñalamiento, la policía respondió a un disturbio doméstico en el condominio de la pareja en Miami. En el video de la cámara corporal, se escucha a Clenney decirles a los oficiales que quiere presentar una orden de restricción contra su novio.

“Quiero una orden de alejamiento contra Christian Obumseli. No, lo digo en serio”, dice en el video. “No siempre he sido la víctima, pero en este momento soy una maldita víctima, tengo miedo de pasear a mis perros”.

Su abogado, Frank Prieto, dijo que el video muestra que su cliente buscó ayuda “de una relación abusiva y violenta”.

“Parece que los oficiales que respondieron podrían haber manejado las solicitudes de asistencia de Courtney con más sensibilidad y una comprensión de que muchas víctimas de violencia doméstica dudan en presentarse y hacer que la policía arreste a su abusador”, dijo Prieto en un comunicado.

Pero los fiscales de Miami-Dade dijeron que los dos habían estado “involucrados en una relación extremadamente tempestuosa y combativa” y etiquetaron a Clenney como el agresor. Lanzaron un video que muestra a Clenney atacando a Obumseli en un ascensor a fines de febrero.

“Ciertamente parece que el acusado estaba atacando agresivamente a Christian”, dijo la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle.

NBC Miami informa que Obumseli documentó algunos de los estallidos en una serie de grabaciones de audio, en las que se escucha a Clenney gritándole y usando insultos raciales.

También se hicieron públicos mensajes de texto entre la pareja. En un intercambio, Obumseli contó cómo Clenney lo apuñaló en la pierna y le dijo que “no podía caminar”.

Fuente: Correccionales y Rehabilitación del Condado de Miami-Dade

“¿Me va a matar el amor?” Obumseli escribió. “Febrero fue el peor mes que tuve hasta ahora. Me engañaron. Me llamaron esa palabra otra vez. Me dieron una bofetada en mis puntos que se han reabierto varias veces y no está sanando lo suficientemente rápido”.

Clenney fue extraditado de Hawái a Florida y permanece en una cárcel de Miami en espera de juicio. Está programada para comparecer ante el tribunal el martes para una audiencia que determinará si es elegible para la fianza.