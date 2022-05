TAMPA, Fla. (WFLA) – El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó el proyecto de ley 1571 de la Cámara de Representantes el lunes, lo que pone fin a la capacidad de los manifestantes de protestar fuera de las residencias privadas.

Según un comunicado emitido por la oficina del gobernador, el proyecto de ley “proporcionará una advertencia” a los manifestantes frente a las casas. Los arrestos se realizarán “solo si las personas no se dispersan pacíficamente después de la advertencia”. El cargo sería un delito menor de segundo grado.

En la declaración enviada, DeSantis se centró en cómo afectarían las protestas, como las acciones recientes fuera de las casas de los jueces de la Corte Suprema de EE.UU. luego de la filtración de un borrador que marcó el final de Roe v. Wade y las protecciones federales contra el aborto, vistas por primera vez el 2 de mayo.

“Enviar turbas rebeldes a residencias privadas, como hemos visto con las multitudes enojadas frente a las casas de los jueces de la Corte Suprema, es inapropiado”, dijo DeSantis en un comunicado. “Este proyecto de ley brindará protección a quienes viven en comunidades residenciales y me complace convertirlo en ley”.

Si bien la filtración de SCOTUS y las protestas posteriores son un ejemplo más reciente, los legisladores de Florida citaron “protestas dirigidas” en las casas de los senadores estadounidenses Marco Rubio y Rick Scott, ambos de Florida, así como piquetes en la casa de una escuela del condado de Brevard. funcionaria que enfrentó protestas por su posición de mascarilla relacionada con el COVID-19.

El senador estatal Keith Perry, patrocinador del proyecto de ley, dijo anteriormente que debería haber una diferencia entre una vivienda, que el proyecto de ley define como residencia, y un espacio público cuando se trata de protestas.

Durante el testimonio legislativo en las audiencias que revisaron el lenguaje del proyecto de ley en la sesión legislativa de 2022, el teniente Mike Crabb de la Oficina del Sheriff del Condado de Orange les dijo a los legisladores que la ley marcaría una línea en la arena en lo que respecta a las protestas en casas privadas. Crabb también se refirió a las protestas afuera de la casa de los padres de Brian Laundrie.

El caso de Petito estuvo en el punto de mira nacional durante varios meses, y la casa de Laundrie había llamado la atención de múltiples manifestantes.

“Entonces, Brian Laundrie, el asesino del suroeste de Florida tuvo días y días de protesta en su casa, la casa de sus padres”, dijo Crabb en febrero. “Él no es un funcionario electo, sus padres no fueron funcionarios electos, pero eso tampoco estaba bien. Sea cual sea el lado en el que estés, te brinda protección, no es solo para un funcionario electo”.

La nueva ley firmada por DeSantis entra en vigencia el 1 de octubre.