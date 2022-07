SARASOTA, Fla. (WFLA) – Un brote nacional de listeria que dejó una persona muerta está relacionado con una compañía de helados con sede en Sarasota, según los Centros para el Control de Enfermedades de EEUU.

La listeria puede causar una enfermedad grave cuando la bacteria se propaga más allá del intestino a otras partes del cuerpo. Puede causar síntomas comunes de intoxicación alimentaria, como diarrea y fiebre. Big Olaf Creamery dijo que a pesar de que los CDC vincularon un brote de listeria con su compañía, no está seguro de por qué solo se menciona y apunta a Big Olaf.

Los CDC informan 23 enfermedades por listeria y una muerte en varios estados vinculados a Big Olaf a partir de enero. Es más probable que la listeria enferme a las personas embarazadas y sus recién nacidos, a los adultos mayores de 65 años y a las personas con sistemas inmunitarios debilitados, según la agencia. Otras personas pueden infectarse con Listeria, pero rara vez se enferman gravemente.

“Estoy decepcionada por ellos porque creo que tienen una buena reputación y no creo que hayan tenido un problema como este antes”, dijo Mary Barry, una clienta.

Big Olaf Creamery compartió una declaración en las redes sociales que decía:

Por ahora es solo una especulación, ya que es una investigación en curso, no se ha confirmado que nuestra marca esté vinculada a estos casos, no estoy seguro de por qué solo se menciona y apunta a Big Olaf. El informe original que recibimos del Departamento de Salud de Florida el viernes 1 de julio fue que hay 23 casos informados, el primero informado fue en enero de 2022. 6 de los 23 pacientes mencionaron haber consumido helado Big Olaf, pero nada ha sido probado. Hemos estado cooperando con el Departamento de Salud de Florida, FDACS y la FDA tan pronto como nos informaron sobre la situación. Hemos sido transparentes y hemos respondido a todas sus preguntas y les hemos brindado toda la información que nos solicitaron, ya que la salud y el bienestar del público es nuestra primera prioridad. Declaración de Big Olaf Creamery

La investigación de los CDC reveló: “De las 17 personas entrevistadas, 14 informaron haber comido helado. Entre las 13 personas que recordaron detalles sobre el tipo de helado que comieron, seis informaron haber comido helado de la marca Big Olaf Creamery o haber comido helado en lugares que podrían haber sido suministrados por Big Olaf Creamery”.

El Dr. Washington Hill es especialista en medicina materno-fetal. Dijo que la listeria representa un gran riesgo para las mujeres embarazadas. La infección se puede transmitir a los bebés por nacer.

“Podría haber un aborto espontáneo, un nacimiento muerto o, si el bebé nace, podría estar en la UCI”, dijo el Dr. Hill.

Aunque dice que eso es raro y representa alrededor del 5% de los casos. Si está embarazada y recientemente comió el helado de Big Olaf, Hill recomienda llamar a su médico independientemente de si tiene síntomas o no.

“Es una infección muy común en los productos lácteos”, dijo.

“Siento que estos brotes pueden ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar y no iría a la heladería ahora, pero eso no me detendrá en el futuro cuando esto se solucione”, dijo Barry.

Las personas que tienen helado Big Olaf Creamery en casa deben tirarlo.