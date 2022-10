CABO CAÑAVERAL, Fla. (WFLA) – Después de múltiples intentos fallidos de lanzamiento y un retraso debido al huracán Ian, la NASA fijó una fecha para su próximo intento de lanzar el cohete Artemis I.

El miércoles, la agencia anunció que podría hacer rodar el cohete de regreso a la plataforma de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy tan pronto como el viernes 4 de noviembre. El cohete regresó al edificio de ensamblaje de vehículos antes del huracán Ian.

La NASA determinó que solo se necesitarían reparaciones menores después de que pasara la tormenta. La agencia planea reparar los daños en la espuma y el corcho del sistema de protección térmica, recargar y reemplazar las baterías, y realizar el mantenimiento de las cargas útiles secundarias y el sistema de terminación de vuelo, un proceso que hará estallar el cohete si se desvía y amenaza a las personas en tierra.

La agencia volverá a intentar lanzar Artemis I durante una ventana de 69 minutos que se abre a las 12:07 a.m. del lunes 14 de noviembre. Se solicitaron ventanas de lanzamiento de respaldo para el miércoles 16 de noviembre a la 1:04 a.m. y Sábado 19 de noviembre a la 1:45 a.m., ambos de dos horas de duración.

Si el intento del 14 de noviembre tiene éxito, la NASA dijo que la misión duraría unos 25 días antes de que el cohete regresara al Océano Pacífico el viernes 9 de diciembre.

Artemis I es una prueba de vuelo no tripulado para enviar la nave espacial Orión en un viaje alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra, con el objetivo de probar a fondo su sistema sin astronautas a bordo.