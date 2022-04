TAMPA, Fla. (WFLA) – Las mujeres en Florida tendrán que esperar 24 horas antes de abortar.

El martes, una jueza de Tallahassee rechazó el período de espera. La decisión se produce después de una batalla legal de casi siete años.

La jueza de circuito Angela Dempsey en Tallahassee desestimó una demanda presentada en nombre de una clínica para mujeres de Gainesville, diciendo que otros procedimientos médicos tienen un período de espera similar y otras decisiones importantes como casarse, divorciarse y comprar un arma tienen períodos de espera más largos.

Ella dijo que 24 horas es la cantidad mínima de tiempo para dejar que una mujer reflexione sobre la decisión después de consultar con un médico.

El exgobernador y actual senador estadounidense Rick Scott promulgó el proyecto de ley en 2015 y fue impugnado de inmediato.

La representante Michele Rayner representa partes de los condados de Hillsborough, Manatee, Pinellas y Sarasota. Ella dice que esta es otra barrera para las mujeres.

“Es muy presuntuoso que alguien no haya pensado detenidamente en esto”, dijo Rayner. “Es solo otra forma en que estamos viendo que los republicanos socavan el derecho a la privacidad y el derecho de las personas a tomar sus propias decisiones sobre sus vidas y cuerpos”.

John Stemberger es el presidente del Florida Family Policy Council, una organización pro-vida en el estado. Él lo llama buenas leyes y políticas, citando a otros 26 estados que tienen una ley similar.

“No encuentras en muchos procedimientos médicos que simplemente no te quiten la vejiga, programas una cita y luego regresas, por lo que esto no es inusual ni inconstitucional”, dijo Stemberger. “No prohíbe que la mujer se someta al procedimiento, solo requiere que ella reflexione, se tome un momento y regrese para someterse al procedimiento”.

La abogada del personal de ACLU National, Julia Kaye, dijo en un comunicado:

“El viernes, un tribunal de primera instancia del estado de Florida confirmó una restricción de aborto estatal que obligará a los floridanos a retrasar la obtención de atención urgente durante al menos 24 horas después de reunirse con un médico y a hacer un viaje adicional, médicamente innecesario, a una clínica. Una vez que la La corte firma un documento técnico adicional (que esperamos que suceda de manera inminente), la ley entrará en vigencia de forma permanente por primera vez desde abril de 2016, cuando la Corte Suprema de Florida volvió a suspender la ley de demora después de que una corte de apelaciones inferior la había permitido brevemente. Este fallo se produce después de una audiencia a fines de marzo en la que el tribunal estatal de primera instancia indicó que tenía la intención de fallar a favor del estado y rechazar la impugnación de la restricción por parte de los demandantes. efecto inmediato, sin ningún período de gracia para la implementación, lo que causará más daño, alterando las operaciones de atención médica y obligando a los pacientes en todo el estado a luchar para reprogramar equipo. El equipo legal aún está evaluando los próximos pasos para el litigio.

“Desde la aprobación de esta ley, los políticos de Florida han seguido colocando obstáculos en el camino de las personas que buscan servicios de aborto como parte de un esfuerzo mayor para hacer que los servicios de aborto estén fuera de su alcance. La legislatura estatal dio su paso más extremo hasta ahora al atacar la libertad reproductiva antes el mes pasado, cuando los políticos aprobaron la prohibición del aborto después de las 15 semanas de embarazo.

“La ley de demora médicamente innecesaria destaca el aborto y no se aplica a otros procedimientos médicos, incluso aquellos que implican riesgos de salud mucho mayores. La ley de Florida requiere que los pacientes hagan un viaje adicional a una clínica, lo que obligará a muchas personas a faltar al trabajo, perder salarios y gastan más en transporte y cuidado de niños, lo que con frecuencia genera demoras de varios días o incluso semanas a medida que las pacientes atraviesan las barreras adicionales causadas por el requisito de dos viajes. Los datos muestran que la ley de demora de Florida aumenta efectivamente el costo de un aborto en promedio debido a la pérdida de salarios, transporte y costos de cuidado de niños asociados con un viaje adicional a la clínica. Aquellas que no tienen los medios para superar estos obstáculos podrían no recibir atención por completo. Retrasar el acceso al aborto es otra táctica diseñada para quitarle la capacidad a las personas para obtener atención cuando han decidido tener un aborto Las leyes que requieren que las personas retrasen la atención empujan a las personas a tener abortos más tarde en el embarazo nancy, lo que aumenta tanto el costo como los riesgos del procedimiento. De hecho, cuando entró en vigor una ley similar de demora de 24 horas en Mississippi, los abortos más avanzados en el embarazo aumentaron en un 53 por ciento.

“En resumen, los políticos de Florida están cerrando la ventana en ambos lados para las pacientes que buscan un aborto, imponiendo restricciones médicamente innecesarias que retrasan la atención y al mismo tiempo prohíben el aborto cada vez más temprano en el embarazo. El objetivo final es claro: prohibir el aborto por completo”.

La presidenta y directora ejecutiva de Planned Parenthood of Southwest and Central Florida, Stephanie Fraim, dijo en un comunicado:

“Esto es indignante. Este retraso de 24 horas no se trata de la atención médica, se trata de quién tiene poder sobre ti y quién puede controlarte. Esta ley con motivaciones puramente políticas causará obstáculos médicamente innecesarios para la atención. Obligar a alguien a esperar entre dos citas pensar en su decisión es solo una molestia, diseñada para afectar la atención y dificultar que las pacientes accedan al aborto Planned Parenthood está preparada para apoyar a nuestras pacientes a través de este cambio, pero ya estamos viendo el daño y la crueldad a medida que nuestras pacientes llaman llorando por los desafíos adicionales que enfrentan al planificar sus vidas en torno a tener dos citas en lugar de una”.

“Durante los últimos 7 años, esta ley ha sido impugnada en los tribunales y, mientras tanto, las mujeres y las personas embarazadas han estado tomando decisiones bien informadas y acertadas sobre su atención médica. Los floridanos están hartos de que los políticos y nuestros tribunales continúen restringiendo la libertad de las personas. Las mujeres y las personas embarazadas no necesitan que nuestras opciones de atención médica sean cuestionadas por los políticos en Tallahassee que no saben nada de nuestras vidas, nuestras historias. La repercusión de este retraso obligatorio será aún peor ahora que la legislatura de Florida ha dado el paso extremo de aprobar una prohibición de los abortos después de las 15 semanas. Planned Parenthood está aquí contraatacando y al mismo tiempo brindando atención médica integral y compasiva”.