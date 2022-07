(GETTY PREMIUM WFLA USE ONLY)

TAMPA, Fla. (WFLA) – El director financiero del estado está siendo demandado por una mujer de Florida que acusa al estado de violar la Quinta Enmienda y deber a los residentes pagos de intereses sobre fondos no reclamados. La demandante Alieda Maron, de St. Petersburg, presentó la demanda como demanda colectiva y solicitó un juicio con jurado.

En la demanda de Maron, presentada en un tribunal federal en Tallahassee, la naturaleza de la demanda son los fondos de propiedad no reclamados del estado y cómo supuestamente se usan mientras esperan que los residentes los recuperen.

De acuerdo con la presentación judicial de Maron, la ley estatal requiere que el estado tome la propiedad no reclamada “para uso público, sin el pago de una compensación justa a sus dueños, la propiedad privada que el estado clasifica como ‘presuntamente no reclamada’ de conformidad con otras disposiciones” de la Disposición de la Florida de propiedad no reclamada. Ley de Propiedad.

Como resultado, Maron está solicitando una reparación declaratoria y otra reparación adicional necesaria, incluida una orden judicial para permitir que los residentes de Florida con propiedad no reclamada recuperen su propiedad y reclamen “en forma de dinero” su propiedad en el futuro.

La demanda dice que la propiedad “se presume no reclamada” si el propietario no ha sido contactado por escrito sobre “la propiedad o no ha dado una indicación de interés en la propiedad dentro de ciertos límites de tiempo” que se definen en el estatuto relevante. Se supone que la propiedad “presuntamente no reclamada” debe ser puesta bajo la custodia del Estado.

La demanda continúa diciendo que Florida, al tomar una propiedad que no sea en efectivo, “debe venderla rápidamente para convertirla en efectivo”. Luego, el propietario de los “valores que devengan dividendos tiene derecho a recuperar los dividendos que se acumulen” antes de que el estado los venda. La presentación judicial de Maron dice que se supone que esto lo previene la Quinta Enmienda de la Constitución de los EE.UU., específicamente la Cláusula de expropiación, que “prohibe al gobierno usar propiedad privada para fines públicos sin compensación para el dueño de la propiedad”.

La constitución del estado de Florida incluye una disposición con una “proscripción similar”, que exige que se pague una compensación total a los propietarios cuando la propiedad privada se utiliza para fines públicos.

Sin embargo, la demanda de Maron alega que la Ley de Disposición de Propiedad No Reclamada, en cambio, utiliza las ganancias de la venta de la propiedad no reclamada para pagar programas y operaciones estatales. Cuando un propietario de una propiedad presenta un “reclamo válido” para retomar la propiedad de su propiedad, los estatutos actuales dicen que el “propietario puede recuperar solo el efectivo entregado al Estado por el titular” o el efectivo producido por la venta.

Maron está demandando para obtener también fondos adicionales de las ventas para los residentes de Florida, para incluir los intereses acumulados que reflejen “el valor temporal u otro valor de la propiedad de un propietario”.

Como director financiero de Florida, Maron nombró a Jimmy Patronis como el acusado en la demanda. Desde que asumió el cargo, Patronis ha emitido múltiples comunicados a los medios y residentes sobre cómo los residentes han reclamado $1.7 mil millones desde 2017. El comunicado más reciente, publicado el 5 de julio, dijo que se devolvieron $20 millones solo en junio, y que en el año fiscal que finalizó en junio El 30 de enero, los fondos devueltos habían sumado más de $388 millones.

El comunicado de Patronis sobre los fondos no reclamados dijo que el total del año fiscal anterior fue un récord estatal.

“Me enorgullece anunciar que mi División de Propiedad No Reclamada ha devuelto más de $20 millones a los bolsillos de los floridanos en junio. Este año fiscal, hemos batido nuestro récord anual al devolver más de $388 millones en Propiedad No Reclamada”, dijo Patronis. en una oracion. “Con un monto de reclamo promedio de aproximadamente $785, es dinero real que regresa a los bolsillos de las familias y empresas de Florida. Todavía hay más de $2 mil millones esperando ser reclamados y solo toma unos minutos buscar sin costo alguno”. para ti.”

Los residentes pueden verificar si tienen propiedades o fondos no reclamados en un sitio web operado por el estado .

A través de su demanda, Maron busca obtener una compensación adicional del estado de Florida por los $3.5 mil millones informados en propiedad no reclamada, de los cuales Maron alega que $85 millones se depositarán en el Fondo Escolar del Estado cada año.

La ley estatal, según la demanda de Maron, requiere que “los intereses, dividendos, acumulaciones y otros rendimientos de inversión” estén vigentes para el “beneficio exclusivo del Fondo Escolar del Estado”. Sin embargo, la ley estatal no hace que el estado compense a los propietarios “por la pérdida de intereses, dividendos u otras ganancias o acumulaciones en la propiedad después del depósito en el Estado”.

Los documentos judiciales de Maron dicen que actualmente tiene $26.24 de propiedad no reclamada bajo la custodia del estado, y que el gobierno de Florida los ha utilizado para fines públicos, incluida la “inversión de la propiedad y la obtención de intereses, y su uso para financiar las operaciones y programas del Estado, aliviando así al Estado de tomar prestados fondos a tasas de mercado para cumplir con sus obligaciones”.

En la demanda, Maron acusa al estado de no pagarle una compensación justa por usar su propiedad mientras estaba bajo la custodia del estado. Al no proporcionar dicha compensación, Maron dice que se la está privando de sus derechos constitucionales, al igual que cualquier otro residente que busque la devolución de sus propiedades no reclamadas.

Por esa razón, Maron ha presentado su demanda como una demanda colectiva federal y busca un juicio con jurado para decidir el resultado. La demanda fue presentada el 15 de julio.