35-year-old Martin Quincy, of Trinidad (Courtesy of Monroe County Sheriff’s Office)

TAMPA, Fla. (WFLA) – Un motociclista que fue detenido por ir a más de 115 mph en una zona de 45 mph le dijo a las autoridades que llegaba tarde a un vuelo, según la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe.

Los agentes vieron la motocicleta, conducida por Martin Quincy, de 35 años, de Trinidad, alrededor de las 8:30 a.m. del viernes pasando ilegalmente vehículos en el carril de giro central a lo largo de la US 1. La oficina del alguacil dijo que Quincy no se paró cuando los agentes intentaron detenerlo.

En cambio, aceleró de 70 mph a una velocidad máxima de 117 mph aproximadamente por 7 millas en la carretera, agregaron las autoridades.

Poco tiempo después, un oficial de policía de Key West que también estaba en la US 1 logró anotar un número de placa parcial. Quincy siguió acelerando entre los vehículos antes de detenerse varias millas más tarde.

Las autoridades encontraron una pequeña cantidad de marihuana en su mochila. Quincy le dijo a las autoridades que estaba corriendo porque iba a llegar tarde a un vuelo.

Fue acusado de huida y elusión, conducción temeraria y posesión de marihuana.