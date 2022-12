CONDADO DE MARTIN, Fla. (WFLA) – Se publicó una llamada al 911 después de que un vecino le disparó fatalmente a la presidenta de una asociación de vecinos de Florida y su esposo por problemas de HOA, dijeron los agentes.

En la llamada al 911, una mujer informó que su esposo, Hugh Hootman, acababa de dispararle a la gente. “Mi esposo acaba de dispararle a dos personas y creo que las mató”, dijo la esposa de Hootman a los operadores del 911.

Los detectives dijeron que Hootman disparó a sus vecinos de abajo, Ginger y Henry Wallance, ambos de 81 años.

La esposa de Hootman le dijo al operador que las tensiones habían aumentado entre las parejas, informó WPTV.

“Ha habido una disputa en curso”, dijo en la llamada al 911. “El vecino de abajo, el otro día, me gritó y me insultó con respecto a la lavadora y la secadora”.

El alguacil William Snyder le dijo a WPTV que Ginger Wallace, la presidenta de la asociación de propietarios de su edificio en la comunidad de Cedar Pointe y su esposo, Henry Wallace, se habían enfrentado a los Hootman en su apartamento de arriba días antes del tiroteo.

Según un informe de arresto, los Hootman dejaron abierta la puerta de una lavandería comunitaria. Henry Wallace supuestamente maldijo y le gritó a la esposa de Hootman, lo que la molestó mucho, informó WPTV.

“La esposa del sospechoso dijo que la víctima masculina no fue amable con ella”, dijo Snyder. “Ella no quiso ser específica. No fue amable, parece que podría haber sido abrasivo. Pero ella no articula un caso realmente sólido para el lenguaje ofensivo”.

Snyder le dijo a la estación de noticias que Hootman confrontó a Henry Wallace cerca de los buzones y le dijo que se disculpara con su esposa por cómo le habló.

El alguacil dijo que Henry Wallace ignoró a Hootman y trató de pasar junto a él. Snyder dijo que Hootman luego metió la mano en su bolsillo, sacó una pistola y le disparó a Wallace en el área del pecho.

Ginger Wallace salió gritando, según el informe. Los investigadores dijeron que Hootman le disparó dos veces mientras se acercaba al cuerpo de su esposo.

“Todo esto es tan inexplicable: un hombre de 75 años que nunca tuvo ningún enfrentamiento con las fuerzas del orden público, que sepamos, está tan provocado por el personal de HOA, que en la tercera vez les dispara”, dijo Snyder a WPTV.

Snyder le dijo a la estación de noticias que siente que el rol de Ginger Wallace como presidenta de la HOA jugó un papel en el tiroteo.

“Al menos los dos enfrentamientos que conocemos antes del doble homicidio se derivan de las reglas de la HOA, las reglas de cumplimiento de la HOA, el comportamiento de la víctima femenina y su esposo”, dijo Snyder.

Snyder dijo que Hootman escribió una disculpa cuando los detectives lo entrevistaron. El alguacil dijo que la disculpa podría servir como una confesión.