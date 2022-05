TAMPA, Fla. (WFLA) – Una graduada universitaria de Florida está inspirando a otros después de pronunciar su discurso de graduación sin decir una palabra, informó WESH.

Elizabeth Bonker, a quien se le diagnosticó autismo y no habla, fue una de los cuatro estudiantes de Rollins College que recibió los honores de valedictorian y fue nominada para pronunciar su discurso de graduación.

El domingo, subió al podio y dio la dirección a través de un programa de texto a voz.

“Soy uno de los pocos autistas afortunados que no hablan a quienes se les ha enseñado a escribir”, dijo Bonker. “Esa intervención crítica abrió mi mente de su jaula silenciosa permitiéndome comunicarme y ser educada”.

“Dios te dio una voz. Úsala”, le dijo a la multitud. “Porque si puedes ver el valor en mí, entonces puedes ver el valor en todos los que conoces”.

La madre de Breen le dijo a WESH que espera que los padres de niños con autismo vean la historia de Elizabeth y sepan que sus hijos son capaces de cualquier cosa si siguen invirtiendo y creyendo en ellos.

“Me voy a echar a llorar”, dijo su madre, Virginia Breen. “Creo que debido a que fue un viaje tan largo para nosotros, sabes que hubo momentos en los que me sentí un poco desesperado”.

“No soy especial. A todos los estudiantes con autismo que no hablan se les puede enseñar a escribir”, dijo Bonker a WESH. “Esa es mi misión. Necesitamos cambiar la forma en que el mundo ve el autismo. El hecho de que alguien no pueda hablar no significa que no pueda sentir ni pensar”.

Bonker fundó Communication 4 ALL, una organización sin fines de lucro dedicada a promover los derechos de las personas con autismo que no hablan y el acceso a la comunicación.