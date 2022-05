COLUMBUS, Ohio (WCMH) – El FBI arrestó a un médico de Florida después de que una mujer de Ohio envió un aviso alegando que trató de comprar niñas menores de edad como esclavas sexuales.

Alan Li, de 26 años, enfrenta cargos de intento de tráfico sexual de un menor e intento de coerción o seducción de un menor. WCMH obtuvo documentos relacionados con la investigación del FBI sobre el médico, que trabajaba en un hospital de Miami Beach, Florida, que mostraban que la agencia comenzó a investigarlo en marzo cuando recibió una pista de una mujer en Columbus.

Comienza la investigación

La mujer, cuyo nombre no se incluyó en los documentos judiciales, dijo que conoció a Li hace un año en Columbus a través de un sitio web de citas y se encontraron por una noche. Durante el tiempo que pasaron juntos, ella le contó cuando fue traficada a una edad temprana, según el FBI. Después de perder el contacto durante varios meses, Li se acercó a ella el 12 de marzo a través de Snapchat y la mujer compartió su conversación con Li con el FBI.

“Dijiste que te traficaron, ¿verdad?” Li supuestamente le preguntó a la mujer. “Mi amigo quiere conocer chicas jóvenes y está dispuesto a pagar, ¿puedes ayudarlo?

La mujer le dijo a Li que la conectara con su amigo en Snapchat, y Li respondió que su amigo crearía una cuenta. El expediente de la denuncia penal indica que Li en realidad estaba haciendo una segunda cuenta y se hacía pasar por otra persona llamada Michael Chen. Los investigadores dijeron que Li cerraría la sesión de su cuenta y entraría en la de Michael rápidamente desde la misma dirección IP registrada en su casa, y otros detalles les hicieron creer que los dos eran la misma persona.

“Hola, soy Mike, Alan me dio tu contacto”, le escribió Li a la mujer. “…Pero también me gustan las chicas más jóvenes si sabes a lo que me refiero”.

“¿Qué edad?”, preguntó la mujer.

“Idealmente de 8 a 15”, escribió Li, según el documento.

El historial de conversación se detiene para el 12 de marzo en el registro de denuncia penal. Sin embargo, el FBI señala que el 16 de marzo, la mujer también llamó al hospital donde trabajaba Li, el Centro Médico Mount Sinai, para revelar lo que le habían dicho.

Agente encubierto

La denuncia penal retoma la conversación el 22 de marzo, cuando la mujer de Columbus permitió que un “empleado encubierto en línea” del FBI se hiciera cargo de su cuenta de Snapchat para hablar con Li. Desde aquí, el agente del FBI, haciéndose pasar por la mujer, le dio a Li el número de teléfono de un traficante, que en realidad era el agente que usaba otro teléfono. Luego, Li usó un número falso y fingió ser Chen para hablar con el agente encubierto, dice la denuncia. Los siguientes son extractos de la conversación presentada en el documento, con algunas partes omitidas por contenido explícito.

“¿Qué tienes disponible?” preguntó Li. “Muchacha.”

“Obtuve un 9, 12 y 15 según el tipo de servicio que desee”, dijo el agente.

“¿Servicio completo a pelo disponible?” preguntó Li. “Ok, hagamos los 12”.

Supuestamente, los dos también discutieron las opciones de pago, y el agente le dijo que hiciera un pago inicial de $250 y un total de $500 por sexo con el niño de 12 años a través de CashApp. Li preguntó si podía pagar en efectivo o con Bitcoin, según el expediente de la denuncia penal. El agente le dijo a Li que lo resolverían más tarde.

Durante las negociaciones de pago, Li dijo que anteriormente tenía una niña menor de edad que mantuvo como esclava sexual. Se han omitido algunas partes por contenido explícito.

“… Y cómo vivir en una situación”, propuso Li.

“… ¿Alguna vez tuviste eso?” preguntó el agente.

“Ya una vez antes”, dijo Li”… Solo la hice vivir conmigo y le proporcioné todo”.

“… ¿Qué edad tenía esa? Este 12 que tengo hará cualquier cosa, pero la tenía un tiempo ahora”, dijo el agente.

“13”, dijo Li.

“¿De quién era el niño?” preguntó el agente.

“Solo alguien que conocí en Ohio que me lo preparó”, dijo Li.

Li preguntó acerca de comprar a la niña de 12 años para que viviera en su casa de forma permanente como esclava sexual, y el agente se ofreció a venderla por 20,000 dólares.

“Sí, ella se quedará en la casa”, dijo Li. “… Mantengo mi lugar bastante seguro y bajo llave”.

Organizar una reunión

El expediente de la denuncia penal retomó la discusión entre Li y el agente nuevamente el 4 de abril, cuando el agente pidió dinero. Posteriormente, la pareja acordó reunirse en un hotel el 12 de abril con el niño de 12 años y pagar en persona.

Luego, Li canceló la reunión de esa noche y pidió reprogramarla, pero los dos nunca completaron un plan. La denuncia penal mostró que luego se acercó a la informante y le expresó que estaba nervioso.

“Él es digno de confianza, ¿verdad?” preguntó Li. “… No estoy tratando de ser un boceto, pero estoy tratando de tener cuidado ya que no lo conozco”.

Li y el agente encubierto se separaron del 16 al 28 de abril, según el registro. Luego, el agente trató de proponerle matrimonio a Li el 29 de abril, diciendo que tenían más chicas disponibles para comprar. Hicieron arreglos para que Li comprara una chica diferente el 2 de mayo, pero ese plan nunca se materializó. Li luego le envió un mensaje a la mujer de Colón nuevamente sintiéndose nerviosa.

Finalmente, Li nunca cumplió con los arreglos para conocer y comprar a una niña menor de edad, pero el FBI argumentó en el registro de la denuncia penal que los investigadores encontraron una causa probable de que Li había intentado traficar con una menor para fines sexuales.

Los agentes ya habían estado vigilando en persona a Li en este momento y lo arrestaron el 12 de mayo, según los registros federales.

Consecuencias del arresto

Los registros de los reclusos muestran que Li estaba detenido en el Centro Federal de Detención en Miami desde el martes por la mañana. Otro documento del caso de Li mostró que debido a que el médico está acusado de delitos que involucran a un menor y tenía los recursos para ser un riesgo de fuga, el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el sur de Florida ordenó que se lo detuviera sin derecho a fianza.

“La inteligencia del acusado, la amplia educación, el conocimiento exhibido del uso de la tecnología para ocultar su identidad y el acceso a grandes cantidades de efectivo y criptomonedas, lo que le permitiría realizar compras anónimas, demuestra su voluntad y capacidad para evadir la aplicación de la ley”, dijo un magistrado estadounidense. juez escribió. “Además, el acusado tiene… familia extendida que vive en el extranjero. Como tal, con base en los cargos alegados en la demanda, según los cuales el acusado enfrenta un mínimo obligatorio de 15 años de prisión, el acusado tiene un fuerte incentivo y la capacidad para huir y evadir la captura por parte de las fuerzas del orden”.

El FBI se negó a comentar sobre el arresto de Li cuando WCMH se acercó y también dijo que no publica fotos de los reclusos “como una cuestión de política”.

Li todavía aparecía en la lista actual de residentes del Centro Médico Mount Sinai a partir del martes por la mañana, pero el registro de detención decía que ya no trabaja en el hospital. El FBI también dijo en documentos que había estado en contacto con el director de seguridad del hospital, que les dio a los investigadores el archivo personal de Li y la actividad de la red en las computadoras de Mount Sinai.

El médico fue residente de Ohio y se graduó de la escuela secundaria Hilliard Darby en 2013. Asistió a la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia antes de convertirse en residente de Mount Sinai y mudarse a Florida.