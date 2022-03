ORLANDO, Fla. (WFLA) – El manual de Orlando FreeFall, la atracción de la torre de caída libre en ICON Park, donde murió un niño de 14 años la semana pasada, indica que el niño excedió las restricciones de peso de la atracción.

De acuerdo con los documentos obtenidos por WFLA, el manual de operaciones enumera el peso máximo para el viaje en menos de 287 libras.

El padre de Tyre Sampson dijo que el niño pesaba más de 300 libras.

El Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida dice que la atracción fue inspeccionada en diciembre y ha estado abierta por menos de seis meses.

John Stine, director de ventas y marketing de Slingshot Group of Companies, el propietario y operador de la atracción, dice que se realizan varios controles de seguridad antes de que la atracción esté lista para su lanzamiento.

Lea el manual de viaje a continuación

“El viaje no funcionará si esos controles no tienen luz verde. Nuevamente, todo funcionaba correctamente cuando comenzó el viaje. Lo que no sabemos es qué sucedió después de eso”, dijo Stine a News Channel 8. “Estamos profundamente entristecidos y conmocionados por lo que sucedió anoche. Nuestros corazones se rompen por la familia”.

Sampson se cayó de su asiento en un parque de diversiones desde una atracción de caída libre de 430 pies, más alta que la Estatua de la Libertad, en una calle concurrida en el corazón del distrito turístico de Orlando, no lejos de Disney World.

Según los informes, la familia de Sampson contrató a los abogados Benjamin Crump y Bob Hilliard mientras las autoridades continúan investigando la muerte del adolescente.