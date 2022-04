TAMPA, Fla. (WFLA) – En una temporada política en el estado de Florida dominada por titulares y argumentos educativos que van desde políticas hasta orientación sexual y plan de estudios, el sindicato de maestros de Florida, la Asociación de Educación de Florida, dice que los maestros estatales todavía están casi al final de fila cuando se trata de sueldos. Esto se produce cuando el gobernador y los legisladores estatales continúan prometiendo salarios más altos.

El gobernador Ron DeSantis ha prestado mucha atención al superávit presupuestario del estado, elogiando las políticas estatales por impulsar la economía local, mientras critica a los funcionarios federales por “imprimir billones y billones de dólares” y contribuir a la inflación.

Actualmente, el estado tiene un superávit informado de $20 mil millones en su presupuesto, y el gobernador todavía está revisando las asignaciones del próximo año fiscal. Un elemento que se ha mantenido como una prioridad declarada para los líderes del estado ha sido el aumento de los salarios de los maestros.

Desde 2020, el estado de Florida ha dedicado aproximadamente $2 mil millones para aumentar los salarios de los maestros a los $47,500 prometidos. En el presupuesto del año fiscal más reciente, que aún está siendo revisado por DeSantis, se firmaron otros $800 millones para hacer realidad los aumentos.

Es una promesa de campaña que aún no se ha cumplido por completo desde antes de que DeSantis asumiera el cargo.

La información salarial más reciente del Departamento de Educación de Florida mostró que los salarios promedio de 31 de los 67 distritos escolares del condado del estado aún no han aumentado a los $47,500 prometidos. Como lo han hecho en el pasado, el sindicato de maestros de Florida aboga por mejores incentivos para que los maestros aborden lo que se ha convertido en una escasez de educadores.

“Todos queremos que nuestros estudiantes obtengan una educación de alta calidad, y sabemos que se necesitan maestros y personal calificados para que eso suceda. Florida tiene una grave escasez de educadores, debido en gran parte a los bajos salarios”, dijo el presidente de la FEA, Andrew Spar. en un comunicado. “Estamos en un doble vínculo en Florida. Incluso cuando se financian los aumentos, Tallahassee ha atado las manos de los distritos con más de 20 leyes que afectan los salarios. El resultado es que mientras los salarios mejoran para los nuevos maestros, los educadores experimentados se quedan Mejorar el salario para todos los niveles de carrera ayudaría a mantener a los maestros profesionales experimentados frente a nuestros estudiantes y atraería a nuevas personas al campo”.

FEA dijo: “El salario promedio de los maestros de Florida para 2020-2021 fue 10.26 % menos que en 2012-2013”, en dólares reales, o cuánto dinero los maestros realmente se llevan a casa después de impuestos y beneficios. En comparación con los vecinos cercanos, los salarios son más altos en otros lugares. En términos de pago, los dos estados que limitan con Florida, Georgia ($60,553) y Alabama ($54,271) ocupan los puestos 21 y 35, respectivamente.

De alguna manera, los esfuerzos por aumentar los salarios de los maestros en Florida no han fracasado por completo. Los maestros ganan en promedio $44,040 por salarios iniciales, recién ingresados al campo según la Asociación Nacional de Educación, datos de un sindicato nacional de maestros de EE. UU. , lo que coloca a Florida en el puesto 16. Sin embargo, el salario promedio cae a 48 cuando se trata del salario promedio general , a $ 51,009.

“En 2020, Florida promulgó un plan para aumentar el salario inicial de los maestros a $47 500 durante un período de años. Como resultado, Florida mejoró su clasificación en el pago de maestros principiantes del puesto 30 al 16 entre los 50 estados y DC”, dijo la NEA en un comunicado compartido por la FEA. “Sin embargo, la nueva ley de Florida hizo poco para ayudar a los maestros experimentados y los dejará atrás en los próximos años; y el salario promedio de los maestros de Florida mejoró solo un lugar, del 49 al 48, en las clasificaciones estatales”.

Solo Virginia Occidental, Dakota del Sur y Mississippi tienen una clasificación salarial promedio más baja, en el puesto 49, 50 y 51, en orden.

Si bien la legislación ha invertido en la educación de Florida, los dólares prometidos por los legisladores y líderes de todo el estado no han llegado en su totalidad. Florida no solo no ha cumplido su objetivo de que todos los maestros ganen un promedio de $47,500 por año, sino que el estado ocupa un lugar bajo en lo que invierte en sus estudiantes. La NEA dijo que Florida ocupa el puesto 44 en gasto promedio por estudiante con $ 10,703 por estudiante, la clasificación de Florida no ha cambiado desde 2019.

Como aún se está revisando el presupuesto, no se han finalizado los lugares específicos para mudarse o agregar fondos.

Cuando 8 On Your Side les preguntó, los funcionarios estatales del Senado de Florida dijeron que el proyecto de ley de asignaciones actualmente bajo revisión del gobernador requiere que “cada distrito escolar debe pagar a cada empleado al menos $15.00 por hora antes del 1 de octubre de 2022”.

Además, los funcionarios dijeron: “El cincuenta por ciento de los $250,000,000 proporcionados en las Asignaciones específicas 5 y 86 para la Asignación de aumento de salario de maestros se proporciona a los distritos escolares para aumentar el salario base mínimo para los maestros de tiempo completo como se define en la sección 1012.01 (2) ( a), los Estatutos de Florida, más los maestros certificados de prejardín de infantes financiados por el Programa de Financiamiento de la Educación de Florida, pero sin incluir a los maestros sustitutos, hasta por lo menos $47,500, o hasta la cantidad máxima alcanzable según la asignación del distrito escolar”.

El gobernador y los legisladores estatales prometieron no solo aumentar los salarios de los maestros, sino también los salarios de las fuerzas del orden del estado, expresadas en una retórica sobre apoyar a la policía y alentarlos a mudarse a Florida desde otros estados donde enfrentan oposición y “maltrato”, según a DeSantis.

Se supone que la ley firmada para hacerlo, el Proyecto de Ley 3 de la Cámara de Representantes, aumentará los salarios base de todos los alguaciles estatales en $5,000 y otorgará a los reclutas policiales de otros estados un bono de firma de $5,000. Según el análisis de la legislatura sobre el efecto de la HB 3, los oficiales y diputados no recibirán aumentos, aunque hay beneficios adicionales disponibles para diferentes programas específicos para oficiales.

El personal del Senado que respondió a la solicitud de 8 On Your Side sobre el presupuesto y los aumentos salariales para los educadores y las fuerzas del orden público dijo que “a partir del 1 de julio, todas las fuerzas del orden público estatales recibirían un aumento salarial del 5.38% debido a la inflación. El salario mínimo aumentaría a $50,000, o 5% de aumento salarial, el que sea mayor”.

Con el presupuesto aún bajo revisión, y Florida teniendo una opción de veto de partida para modificación o eliminación, no está claro si se mantendrán los plazos nombrados para proporcionar aumentos a los maestros y agentes de la ley. En esta etapa, depende del gobernador.