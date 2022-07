MIAMI (WFLA/NBC) — Una mujer de Tennessee dijo que está molesta después de que American Airlines perdiera a su hija de 12 años en el Aeropuerto Internacional de Miami.

Monica Gilliam habló con WTVJ, afiliada de NBC, sobre cómo se perdió su hija Kimber cuando volaba de Chattanooga a Miami para encontrarse con su padre el 2 de julio, lo cual era una práctica común para su familia.

Gilliam dijo que se suponía que la niña de 12 años sería escoltada por una azafata hasta su padre. La niña incluso tenía un cordón y una pulsera con la información de su padre para que el asistente se asegurara de que lo hiciera de manera segura.

“Deberían haberla acompañado a la puerta y entregársela a su padre solo después de verificar que su identificación coincidiera con la información que les di”, dijo Gilliam a WTVJ.

En cambio, le dijeron a su hija que se fuera y deambuló sola por el aeropuerto durante 30 minutos hasta que llamó a su padre y usó FaceTime para ayudarla a encontrar el camino hacia él.

Gilliam dijo que American Airlines ni siquiera se dio cuenta de que Kimber había desaparecido hasta una hora después del aterrizaje.

“El gerente de American Airlines en Miami me llamó y me dijo “su hija no está””, dijo Gilliam.

American Airlines envió un comunicado diciendo que estaban investigando lo sucedido. Gilliam dijo que rechazó ofertas de vuelos gratis y servicio de limusina después del incidente.

“Queremos que American Airlines endurezca sus políticas e implemente más capacitación para que esto no vuelva a suceder”, dijo.