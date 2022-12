DESTIN, Fla. (WKRG) — La madre de mellizos de sexto grado, Diane Lansing, dijo que su hija Harper notó que su medicamento Adderral en la escuela se veía diferente, pero nunca esperó descubrir un presunto acto delictivo.

La enfermera de Destin Middle School, Makayla Lacey Crandall, de 27 años, está acusada de tres cargos de hurto mayor de una sustancia controlada, cinco cargos de negligencia infantil y un cargo por no mantener un registro de narcóticos.

Makayla Lacey Crandall, 27, de Niceville

La Oficina del Sheriff del Condado de Okaloosa detuvo a Crandall el 2 de diciembre. La OCSO dijo que una investigación reveló que Crandall intercambió y robó más de 110 pastillas de cinco estudiantes diferentes.

Es importante tener en cuenta que Crandall no es una enfermera registrada sino una técnica de salud contratada por el proveedor externo del distrito, Aveanna. Crandall fue colocada en la Escuela Intermedia Destin este año escolar.

Lansing dijo que su hija le dijo por primera vez que el medicamento se veía diferente en septiembre.

“Comenzamos a notar que sus calificaciones bajaban y que no se hacían las tareas”, dijo Lansing. “La primera indicación que tuve sobre el medicamento fue que mi hija dijo que su medicamento no se veía igual en la escuela que en casa”.

Después de arrebatos poco comunes y cambios en la salud y el comportamiento de Harper, Lansing decidió profundizar más.

“Mi esposo se iba para llevar a su hermano gemelo a la práctica y ella estaba cenando a mi lado y estaba tan loca que le pregunté si estaba tomando su medicina”, dijo Lansing. “Ella dijo ‘sí, ¿por qué?’ Le dije que me preguntaba si su medicamento sigue siendo el mismo y ella dijo: “Sí, es lo mismo. Bueno, no es lo mismo que cuando lo llevo a casa, pero si es lo mismo que lo que tomo en la escuela. Es el Aleve”. ‘ y fue entonces cuando dije: ¿Lo siento, qué? ¿Qué quieres decir con Aleve? ¿Estás segura? Y ella lo pensó y solo deletreó ALEVE y mi corazón se cayó”.

La madre preocupada fue al director de la escuela el 3 de octubre y revisó los gabinetes fuera del horario de atención, donde encontraron que el Adderll de Harper fue reemplazado por Aleve.

Lansing dijo que habló con Crandall varias veces por teléfono desde septiembre y se aseguró de la seguridad y el cuidado del niño con el medicamento para el Transtorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

“Recibí un mensaje de texto de un número que no conocía y dijo: hola, soy Makayla, la enfermera de la escuela. Luego dijo algo como ‘Harper me dijo que el medicamento se veía diferente’ y yo ‘Lo siento mucho. Pensé que estaba bromeando, te habría llamado. Me tomo mi trabajo muy en serio. Pareció muy útil en ese texto, me tranquilizó y me envió fotos de la medicación de Harper que estaba allí”.

Una vez que se reveló el intercambio, Lansing dijo que las emociones se hicieron cargo. Crandall fue destituida de su cargo el 4 de octubre en espera de la investigación.

“Los qué pasaría si me torturaran”, dijo Lansing. “No sabía qué le habían dado porque Harper dijo que lo que le habían dado antes del Aleve la primera vez que lo mencionó, no era ni el Aleve ni su medicamento y era esta píldora gris azulada con una línea en la parte de atrás. Así que creo que inicialmente fue mucha ansiedad sobre qué pasaría si y luego asegurarme de que mi hija estuviera bien. Desde entonces, sí, ha habido mucha ira porque puedo ver con qué facilidad sucedió con la forma en que el sistema funciona”.

Lansing dijo que otras madres se han acercado para agradecerle por sacar esto a la luz. Ella dijo que a uno de los niños con el medicamento robado se le diagnosticó una lesión cerebral traumática y depende de la medicación.

“Ese es un sentimiento de emoción completamente diferente porque ella nos hizo saber que básicamente salvamos la vida de su hijo, ella le estaba dando aspirina”, dijo Lansing.

Próximos pasos

Si bien Crandall enfrentará cargos penales, Lansing dijo que se trata de una falla del sistema que debe abordarse.

“Odio que la llamen enfermera cuando no está registrada. Ella se llama a sí misma enfermera, pero la escuela también usa ese término, y eso es lo mismo que decir que este es nuestro abogado de la escuela cuando no lo es. Cuando ponen eso confiar en nosotros llamándola enfermera de la escuela, supuse que era de California, hay que tener una licencia para ser enfermera, supuse que esta mujer tenía una licencia y para saber que era técnica de salud, todo el asunto está roto”.

Lansing dijo que finalmente habló con el superintendente Marcus Chambers sobre el incidente después de que arrestaron a Crandall, donde se aseguró de que se hicieran cambios. Lansing dijo que su propuesta no es lo suficientemente buena para ella.

“Hasta ahora, su cambio es realizar auditorías aleatorias en cualquier momento, pero esa también era su política anteriormente. Su política con Aveanna, que es el tercero contratado con estas enfermeras de tecnología de la salud, es auditarse a sí mismos una vez al mes para asegurarse sus píldoras coinciden con todo, lo cual es demasiado fácil porque claramente, ella estaba reemplazando la medicación, por lo que sus números coincidían. Otra política es que su supervisor puede venir a hacer auditorías aleatorias en cualquier momento, pero también tienen una gran escasez de personal que nunca ver a su supervisor. Entonces, en mi opinión, eso no es nada diferente de lo que se ha hecho”, dijo Lansing. “Sí dijo que los medicamentos donde estaban almacenados anteriormente se habían trasladado a un gabinete diferente, uno con cerradura y dijo que iba a hacer revisar todos los gabinetes en el distrito escolar, y si alguno no estaba en condiciones”. este nuevo estándar, entonces él las reemplazaría. Le pregunté si iba a haber cámaras y dijo que no está descartado, pero aún no lo han decidido. Todavía están investigando muchas cosas, así que mientras Estoy agradecido de que me haya llamado, no hubo ningún cambio”.

Desde la perspectiva de los padres, Lansing espera que esto fomente más momentos de enseñanza con los niños sobre sus medicamentos y que hablen cuando algo no esté bien.

“Creo que otros padres deberían enseñar a sus hijos cómo es exactamente su medicamento, y si no es así, entonces decir algo o simplemente negarse rotundamente a tomarlo”, dijo Lansing. “No pueden forzarte y luego, obviamente, si te niegas a tomarlo, la política debería ser que llamen a los padres y luego puedas averiguar por qué”.

El superintendente Chambers emitió un comunicado el 2 de diciembre sobre el arresto.

“Como superintendente, estoy consternado por las acusaciones”, dijo Marcus Chambers. “Trabajaremos con las autoridades para garantizar que este individuo, si es culpable, sea castigado con todo el peso de la ley. Apoyamos totalmente los esfuerzos de la Oficina del Sheriff del condado de Okaloosa durante la investigación y hemos ordenado que Aveanna establezca controles y equilibrios adicionales con respecto a la dispensación de medicamentos para estudiantes en nuestras clínicas escolares. Los padres deben tener absoluta confianza en que la visita de su hijo a la clínica escolar se maneja con profesionalidad y precisión. Aveanna ha sido un buen socio de atención médica durante varios años y actuó rápidamente en este asunto para abordar las preocupaciones del Distrito”.