WEST PALM BEACH, Fla. (WFLA) – Una niña de 10 años se mantiene positiva después de defenderse de un tiburón durante un encuentro en una playa de Florida.

“Luché contra un tiburón y gané”, dijo Jasmine Carney a WPTV, afiliada de NBC. A principios de esta semana, un tiburón se acercó directamente a Jasmine mientras visitaba Hobe Sound Beach.

“Algo me agarró. Así que dije, ‘no me toques'”, dijo Jasmine a la estación de noticias. “Parecía bastante grande, era gris. Me dolía, así que dije, patéalo, sal corriendo”.

La abuela adoptiva de Jasmine, que se hace llamar “Nana”, le dijo al medio de comunicación que estaba “asombrada”.

“Ella vino corriendo por esa playa, gritando, ‘¡Nana! ¡Nana! Algo me mordió. Algo me mordió'”, recordó. “Y vi toda la sangre y fui a buscar un salvavidas”.

Jasmine fue trasladada en avión a un hospital infantil con una lesión grave en el pie derecho. Su cirujano, el Dr. Nir Hus, dijo que estaba sorprendido por lo tranquila que estaba.

“Ella fue muy positiva desde el primer momento”, dijo.

(Foto cortesía de WPTV)

Hus le dijo a WPTV que Jasmine debería recuperarse por completo en uno o dos meses.

Mientras se recupera, Jasmine dijo que su hermano de 6 años la está ayudando a mantener la calma.

“Es bastante curioso, así que mejor mantengo la calma porque sé que no querría que me asustara porque es el mejor hermano pequeño del mundo”, dijo Jasmine.