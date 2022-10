BONITA SPRINGS, Florida, EE.UU. (AP) — Casi una semana después de que el huracán Ian azotara Florida y abriera un camino de destrucción que llegaba hasta las Carolinas, más de medio millón de residentes en todo el estado enfrentaron otro día sin electricidad el martes mientras los rescatistas continuaban la búsqueda de aquellos. atrapados dentro de casas inundadas con aguas persistentes.

Se ha confirmado la muerte de al menos 78 personas a causa de la tormenta: 71 en Florida, cuatro en Carolina del Norte y tres en Cuba desde que Ian tocó tierra en la isla caribeña el 27 de septiembre, y en Florida un día después.

Los esfuerzos de búsqueda y rescate aún estaban en curso en Florida, donde más de 1,600 personas han sido rescatadas en todo el estado.

Pero para muchos residentes de Florida, la restauración de energía se ha convertido en el trabajo principal.

En la ciudad de Naples, Kelly Sedgwick estaba viendo imágenes de noticias el lunes de la devastación que Ian había causado, gracias a la energía que se restableció cuatro días después de que el huracán azotara su comunidad del suroeste de Florida. Mientras tanto, en el pueblo cercano de Bonita Springs, Catalina Mejilla todavía estaba usando un generador prestado para tratar de mantener frescos a sus hijos y a su abuelo mientras esperaban que les devolvieran la energía.

Ian dejó sin electricidad a 2.6 millones de clientes en Florida cuando tocó tierra con vientos de 241 kph (150 mph) y provocó una poderosa marejada ciclónica.

Desde entonces, las cuadrillas han estado trabajando febrilmente para restaurar la infraestructura eléctrica. Los funcionarios estatales dijeron que esperan que la energía se restablezca para el domingo a los clientes cuyas líneas eléctricas y otra infraestructura eléctrica aún están intactas.

Aproximadamente 520,000 hogares y negocios en Florida seguían sin electricidad el lunes por la noche, una cantidad casi equivalente a todos los clientes en Rhode Island.

Para aquellos a quienes se les estaba restableciendo el poder, fue una bendición. Sedgwick dijo que estaba “aliviada” de recuperar su poder y elogió a los equipos por su arduo trabajo: “Han hecho un trabajo extraordinario”.

Pero para aquellos que todavía estaban esperando, fue un trabajo duro.

“El calor es insoportable”, dijo Mejilla. “Cuando no hay energía… no podemos hacer comida, no tenemos gasolina”. Su madre tiene problemas para respirar y tuvo que ir a la casa de una amiga que tenía electricidad. “Creo que deberían dar poder a las personas que más lo necesitan”.

Eric Silagy, presidente y director ejecutivo de Florida Power & Light, el proveedor de energía más grande del estado, dijo que comprende las frustraciones y dijo que las cuadrillas están trabajando tan duro como pueden para restaurar la energía lo antes posible. La empresa de servicios públicos espera que se restablezca la energía en el 95% de sus áreas de servicio al final del día viernes, dijo.

Un portavoz de la empresa de servicios públicos dijo que el 5% restante comprende principalmente casos en los que hay una situación especial que dificulta la restauración de la energía, como que la casa esté tan dañada que no pueda recibir energía o que el área aún esté inundada. Esos apagones no incluyen a los clientes cuyas casas o negocios fueron destruidos.

Otro importante proveedor de electricidad en la región costera más afectada, la Cooperativa Eléctrica del Condado de Lee, dijo el lunes que espera alcanzar la marca del 95% para fines del sábado. Esa cifra no incluye islas de barrera como Sanibel que se encuentran en su área de servicio.

La restauración de energía siempre es un desafío clave después de los grandes huracanes cuando los fuertes vientos y los escombros voladores pueden derribar las líneas eléctricas que distribuyen electricidad a los hogares o, en tormentas más severas, dañar partes importantes de la infraestructura eléctrica, como las líneas de transmisión o la generación de energía.

Silagy dijo que la empresa de servicios públicos ha invertido $4 mil millones en los últimos 10 años para fortalecer su infraestructura haciendo cosas como enterrar más líneas eléctricas, y señaló que el 40% de su sistema de distribución ahora es subterráneo. La empresa de servicios públicos también está utilizando más tecnología, como drones que pueden permanecer en el aire durante horas para obtener una mejor imagen de los daños en el sistema, y sensores en las subestaciones que pueden alertarlos sobre inundaciones para que puedan apagar partes del sistema antes de que llegue el agua.

Silagy dijo que ha visto durante Ian dónde esas inversiones han valido la pena. En Fort Myers Beach, por ejemplo, donde tantas casas y negocios fueron arrasados, los postes de hormigón de los servicios públicos siguen en pie, dijo. Silagy dijo que la compañía tampoco perdió una sola estructura de transmisión en los 12,875 kilómetros (8,000 millas) que tiene en Florida.

Mientras tanto, los esfuerzos de rescate y salvamento en Florida siguieron siendo difíciles. En el condado de DeSoto, al noreste de Fort Myers, el río Peace y sus afluentes alcanzaron niveles récord y los barcos eran la única forma de llevar suministros a muchos de los 37,000 residentes del condado.

Ian arrasó puentes y caminos a varias islas de barrera. Alrededor de 130 camiones del Departamento de Transporte de Florida comenzaron a trabajar en la construcción de un puente temporal a Pine Island y para fines de semana debería estar terminado en una estructura que los conductores puedan atravesar con cuidado a baja velocidad, dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, durante una conferencia de prensa el lunes.

El gobernador dijo que se planea un puente temporal similar para la cercana Sanibel, pero tomará más tiempo.

En otros lugares, los restos del huracán, ahora un noreste, no terminaron con los EE.UU.

Las costas del Atlántico medio y del noreste estaban recibiendo lluvias torrenciales. Los vientos terrestres de la tormenta acumularon aún más agua en una bahía de Chesapeake que ya estaba inundada.

Norfolk y Virginia Beach declararon estados de emergencia, aunque un cambio en la dirección del viento evitó niveles potencialmente catastróficos el lunes, dijo Cody Poche, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Wakefield, Virginia.

El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden planean visitar Florida el miércoles. El presidente estuvo en Puerto Rico el lunes y prometió “reconstruirlo todo” después de que el huracán Fiona dejó sin electricidad a la isla hace dos semanas.

Mientras tanto, en los vecindarios de Florida que aún no tienen electricidad, muchos residentes han estado compartiendo generadores para mantener frescos los refrigeradores y usar parrillas al aire libre para cocinar.

En Bonita Springs, Paula Arbuckle estaba sentada afuera de su casa de un piso mientras rugía el sonido del generador debajo de su cochera. Compró un generador después de que el huracán Irma azotara esta área en 2018 y dejara su vecindario sin electricidad. No lo ha usado desde entonces, pero después de que Ian apagó las luces, lo ha estado compartiendo con su vecino de al lado. Arbuckle dijo que es difícil estar sin electricidad.

“Pero no soy la única”, dijo. Haciendo un gesto hacia la casa de su vecino, dijo: “Tengo un generador. Allí tienen un bebé. Así que estamos compartiendo el generador entre las dos casas”.