TAMPA, Fla. (WFLA) – A partir de septiembre, ya no se requerirá que los huéspedes completamente vacunados a bordo de los cruceros de Disney presenten los resultados de la prueba COVID-19 para navegar.

Según el sitio web de Disney Cruise, los viajes en Disney Dream, Disney Fantasy, Disney Wonder y el nuevo Disney Wish ya no requerirán que los huéspedes estén completamente vacunados para enviar los resultados de las pruebas a partir del 23 de septiembre.

Disney Magic ya no requerirá prueba de prueba para aquellos que estén completamente vacunados a partir del 7 de noviembre.

Anteriormente, los huéspedes tenían que proporcionar prueba de un resultado negativo de la prueba tomado uno o dos días antes de iniciar la venta para estar exentos de la prueba en la terminal el día de zarpar.

Los pasajeros que no estén completamente vacunados deben presentar prueba de una prueba de COVID-19 negativa realizada entre uno y tres días antes del embarque. A partir del 23 de septiembre o el 7 de noviembre, ya no se requerirá que los huéspedes que no estén completamente vacunados se hagan una segunda prueba de COVID-19 en la terminal.

Puede encontrar más información en línea sobre las pruebas de COVID-19 en los cruceros de Disney.