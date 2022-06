(NBC News Channel) — Con los alquileres disparados y la inflación en su nivel más alto en 40 años, la cantidad de personas mayores que se quedan sin hogar va en aumento en el sur de la Florida.

Jessica Bruno de WPTV habló con una mujer en North Palm Beach que está siendo desalojada de su casa y no tiene adónde ir.

“Bueno, mi familia me ha abandonado. No tengo fondos”, dijo Roni Diener. “La vida puede cambiar muy rápido”.

Todo lo que tiene Diener está empacado, pero ella dice que no tiene adónde ir.

Recibió su primera carta de desalojo en abril. Otro vino la semana pasada. Su renta ahora es de $1,500 después de un aumento de $200. Sus ahorros están agotados y su único ingreso es un cheque mensual del seguro social de $900, ni siquiera lo suficiente para un mes de alquiler.

“No he podido mudarme porque no tengo adónde ir. No tengo dinero para ir a ningún lado y una familia que simplemente se deshizo de mí”, dijo. “Envejecer no es fácil”.

Diener fue propietaria de una pequeña empresa. Le mostró a Bruno viejos anuncios de los años 80 que muestran su boutique de ropa en Fort Lauderdale.

“Y trabajé toda mi vida… el hecho de que a nadie le importa si estoy viva o muerta”, dijo. “Normalmente, no soy tan emocional”.

Maura Plant con Living Hungry dice que las personas mayores que se quedan sin hogar es una crisis creciente en la comunidad.

“No discrimina entre la edad o el tiempo que haya vivido allí. Realmente no importa. Se trata del santo dólar y de obtener sus ganancias”.

Diener dice que ha hablado con otras personas mayores que están en la misma situación.

“Le pregunté a esta chica, ¿cómo terminas viviendo en tu auto? Y ella dijo que lo perdí todo”.

Ella dijo que su arrendador accedió a dejarla quedarse por un tiempo sin pagar el alquiler. Ella está agradecida por eso, pero está tratando de descubrir su próximo movimiento.

“Es como si los ancianos se hubieran vuelto desechables”, dijo.