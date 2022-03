TAMPA, Fla. (WFLA) – Queda una pregunta complicada ante la Corte Suprema de Florida. En el ámbito de sus funciones, ¿los policías son víctimas de delitos cuando están de guardia? El alguacil del condado de Volusia, Michael Chitwood, dice que no, que no están en su última presentación para el caso judicial.

Chitwood, un alguacil independiente registrado y ahora con dos mandatos, ha estado en la aplicación de la ley durante más de tres décadas, según su declaración oficial ante la Corte Suprema de Florida. Fue jefe de policía en Daytona Beach durante 10 años, jefe de policía en Shawnee, Oklahoma, durante uno. Chitwood se desempeñó como teniente en el Departamento de Policía de Filadelfia. En Florida, fue elegido alguacil de Volusia en 2016 y luego reelegido en 2020.

Como alguacil, Chitwood “emplea a más de 800 personas, incluidos aproximadamente 400 diputados juramentados”.

Es un líder de las fuerzas del orden público que sigue argumentando en contra de las protecciones de privacidad de los agentes de policía como resultado de la Ley de Marsy, que se aprobó mediante votación en 2018 como la Enmienda 6.

De acuerdo con su escrito de amicus en apoyo de la ciudad de Tallahassee y las diversas compañías de medios aliadas involucradas en la demanda de la Ley de Marsy, Chitwood cree que la vigilancia policial moderna “requiere transparencia y responsabilidad por parte de las fuerzas del orden y sus líderes”. Su informe dijo que esos dos factores son esenciales para reconstruir la confianza entre las fuerzas del orden público y el público.

Según Chitwood, ocultar las identidades de los agentes del orden al “extender las protecciones de la Ley de Marsy” a quienes desempeñan funciones oficiales erosionaría, en lugar de reconstruir, la confianza pública.

“Un oficial de la ley que usa la fuerza letal mientras realiza tareas oficiales nunca fue contemplado y nunca debe ser considerado una ‘víctima’ bajo la Ley de Marsy” , dice la declaración de Chitwood ante el tribunal . “La Ley de Marsy fue diseñada para aumentar la confianza pública en el sistema de justicia penal, no para erosionarlo”.

Parte de los argumentos de Chitwood contra la Florida Benevolent Police Association, el sindicato de oficiales más grande del estado , también se basan en la definición legal de víctima del estado, que se incluyó en la Ley de Marsy.

Una persona que sufre daño físico, psicológico o financiero directo o amenazado como resultado de la comisión o tentativa de comisión de un delito o acto delictivo o contra quien se comete el delito o acto delictivo. El término “víctima” incluye al representante legal de la víctima, el padre o tutor de un menor, o el pariente más cercano de una víctima de homicidio, excepto cuando se demuestre que el interés de dicha persona estaría en conflicto real o potencial con los intereses de la víctima. El término “víctima” no incluye al acusado. Ley de Marsy, artículo I, sección 16(e)

Chitwood dice que, por definición, un oficial de policía en el ejercicio de sus funciones normales no es víctima de un delito. Su escrito hace eco de argumentos similares presentados en la corte anteriormente por el alguacil del condado de Pinellas, Bob Gualtieri.

“La policía no es ‘víctima’ cuando usa la fuerza”, dice el escrito de Gualtieri. “Un oficial de policía que dispara y mata a otro no es una ‘víctima’ de ese tiroteo y no puede invocar la Ley de Marsy para ocultar sus disparos en secreto… Nada en el texto simple de la Ley de Marsy define a nadie como ‘víctima’ cuando usan fuerza.”

Los escritos de Chitwood y Gualtieri se presentaron en la última ronda de procedimientos judiciales, ahora en el proceso de apelación, después de que la jueza principal Lori Rowe, del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito , rechazara una presentación anterior del condado de Leon que eliminaba las protecciones de la Ley de Marsy para oficiales en servicio activo en abril de 2021.

La decisión de Rowe dijo que los oficiales que actúan en defensa propia ante una amenaza no eliminan su condición de víctima de un delito. “Por lo tanto, como víctima de un delito, dicho oficial tiene derecho a mantener confidencial ‘información o registros que podrían usarse para localizar o acosar a la víctima o a la familia de la víctima, o que podrían revelar información confidencial o privilegiada de la víctima'”, dijo Rowe. escribió en abril.

Su decisión revocó una decisión de un juez de primera instancia del condado de Leon que había dicho que la ley no se aplicaría a los agentes del orden público “que actúan en su capacidad oficial”.

En diciembre, la FSC accedió a escuchar el caso. Mientras tanto, varios casos de tiroteos en los que participaron oficiales han borrado los nombres de los oficiales de los documentos policiales, como en Tarpon Springs en octubre , donde los nombres fueron eliminados junto con una nota: “Redactado según la Ley de Marsy”.

Ahora, meses y varios escritos después, el caso sigue adelante. 8 On Your Side se ha comunicado con la Asociación de Policía Benéfica de Florida para obtener comentarios sobre el caso de apelaciones en curso.