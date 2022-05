DEFUNIAK SPRINGS, Fla. ( WMBB ) — Aparentemente, los empleados del Centro Médico Regional Healthmark en DeFuniak Springs no han recibido su cheque de pago más reciente.

La estación Nexstar WMBB habló con un profesional médico que actualmente trabaja en Healthmark y que optó por permanecer en el anonimato.

Dijeron que no les han pagado en tres semanas.

“Que yo sepa, a nadie se le ha pagado, incluidas las personas asalariadas porque pregunté hoy, ya que… nuestro último día de pago fue el 22 de abril”, dijo nuestra fuente.

La directora de operaciones de Healthmark, Lisa Holley, se ofreció a proporcionar una carta a los empleados para que la entreguen a los bancos y acreedores.

Establece que Healthmark está experimentando un retraso en las obligaciones de nómina y que, debido a circunstancias fuera de su control, no había fondos disponibles para cubrir los cheques de pago.

También tenemos un mensaje interno para el personal de la administradora del hospital, Melissa Rebecca, que dice que se les pagará a todos cuando los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid liberen los fondos.

En repetidas ocasiones le dejamos mensajes, pidiéndole una declaración sobre estos temas, pero ella no nos devolvió las llamadas ni proporcionó ningún comentario.

“Por lo que cualquiera puede decir, está cerrado”, dijo nuestra fuente. “No hay pacientes hospitalizados, no hay emergencias, no hay nada. Me refiero a que los servicios auxiliares están ahí, pero no hay un paciente en el edificio a menos que sea un paciente ambulatorio al que se le hagan análisis de laboratorio”.

La sala de emergencias cerró el 18 de marzo por renovaciones.

Los funcionarios anticiparon que el cierre duraría de dos a cuatro semanas.

Eso fue hace ocho semanas.

A pesar de la falta de pacientes, el empleado con el que hablamos dijo que los empleados del hospital siguen trabajando, aunque no ejerzan la medicina.

“Han tenido paramédicos y enfermeras y cualquiera que trabajara a tiempo completo, prácticamente cualquiera, incluida la dieta, la modificación interna, la pintura y cosas de esa naturaleza”, dijo nuestra fuente.

Y aparentemente trabajando sin paga por ahora.

“No estoy muy seguro de si se supone que debo volver a trabajar y darles más de mi tiempo sin que me paguen por ello, o buscar otro empleador”, dijo nuestra fuente.

Mientras la sala de emergencias está cerrada, el EMS del condado de Walton ha estado llevando pacientes de emergencia a otros hospitales cercanos, principalmente Ascencion Sacred Heart Emerald Coast en Miramar Beach o North Okaloosa Medical Center en Crestview.