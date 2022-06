TAMPA, Fla. (WFLA) – Dos hombres de Sanford, Florida, fueron arrestados luego de un ataque al vehículo de un adolescente afroamericano que muchos lo tildan de motivos raciales.

The Washington Post informa que los hombres, identificados como Donald Corsi y Howard Hughes, fueron arrestados el martes, horas después de que el video que mostraba el incidente se volviera viral y provocara indignación en línea. El video fue eliminado más tarde.

Según los informes, la víctima, identificada por las autoridades como Jermaine Jones, publicó el video el martes y escribió: “Fui perfilado racialmente mientras conducía por el vecindario de mis amigos. No les gustó la forma en que conducía, por lo que sintieron la necesidad de golpear mi coche con un cono y tirar una piedra a través de mi ventana”.

En el video, se puede ver a los hombres gritando al adolescente y a su amigo, acusándolos de carreras callejeras.

“Deja de estar corriendo por mi (improperio) vecindario”, gritó uno.

“Fuera de mi barrio, (improperio)”, gritó el otro.

Se puede escuchar al adolescente preguntando a uno de los residentes por qué parece tener un arma.

“¡Tú eres el que conseguiría un arma! Sal de este vecindario… ¡No perteneces aquí!”, gritó una mujer en la escena.

Jones dijo que había tratado de calmar la situación disculpándose con los hombres, pero eso no funcionó.

El informe de la oficina del alguacil del condado de Seminole dice que Hughes arrojó un cono naranja al costado del automóvil, abollando una puerta. Corsi arrojó una piedra al vehículo y rompió una ventana.

“Si solo fuera una persona blanca conduciendo por ese vecindario, no me hubieran tratado de la forma en que me trataron”, dijo Jones a The Post.

The Post informa que Hughes y Corsi fueron arrestados horas después por cargos de delitos graves de actos criminales con daños a la propiedad. Hughes también enfrenta un cargo menor de agresión, y Corsi fue acusado de un delito grave con armas por arrojar un “misil” mortal a un vehículo.

El incidente ocurrió en Sanford, la ciudad donde George Zimmerman asesinó a Trayvon Martin en 2012. La muerte de Martin y la absolución de Zimmerman conmocionaron a todo el mundo y ayudaron a desencadenar el movimiento Black Lives Matter.

El padre de Jones le dijo al periódico que el incidente trajo recuerdos de Ahmaud Arbery, el hombre negro que fue asesinado durante un crimen de odio por motivos raciales mientras corría en Georgia.

Dijo que corrió a la escena con su esposa tan pronto como su hijo lo llamó.

“Si no estuviéramos allí, [la policía] nunca habría acusado [a los hombres] aunque teníamos pruebas allí mismo”, dijo CJ Jones. “Podríamos haber perdido a nuestro hijo ese día”.