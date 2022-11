TAMPA, Fla. (WFLA) – Un hombre que intenta romper el récord no oficial de asistir a la mayor cantidad de juegos universitarios en un largo viaje por carretera también lo está haciendo bien aquí en el área de Tampa Bay, con la esperanza de llevar a 70 niños y sus familias a una próxima universidad. del juego del sur de la Florida.

Ben Chase es nativo de Orlando, University of Florida Gator y un súper fanático del fútbol americano universitario. Está intentando romper un récord no oficial de viaje por carretera para asistir a la mayor cantidad de partidos de fútbol americano universitario en una temporada.

Para el domingo, habrá jugado 43 juegos. Dentro de las próximas dos semanas, empatará ese récord en 50. Hasta el miércoles, Chase ha estado en la carretera durante 65 días, viajando en su Dodge Grand Caravan 2017 llamado “Betty White”.

Chase dijo que los viajes por carretera de fútbol americano comenzaron cuando él mismo estaba en la universidad.

“Entonces, cuando estaba en la universidad en UF, yo era el tipo que conducía si íbamos a los juegos fuera de casa. Fuimos de Gainesville a Nueva Orleans durante la noche un par de veces”, dijo. “Creciendo, como si nunca hubiera ido en un viaje por carretera con mis padres o algo así. Mi mamá y mi papá están divorciados, pero me encantaba ir con amigos en el viaje por carretera. Realmente disfruto conduciendo largas distancias por alguna razón”.

Ahora, dijo que esos viajes por carretera solo son por capricho. Chase dijo que la gente le había enviado publicaciones de reddit de mapas de “último viaje por carretera de fútbol americano universitario” durante años. Este año, sacó uno que había guardado, pero dijo que si intentaba el viaje por carretera, quería ver si había un registro.

Si bien no pudo encontrar una mención de nada oficial a través del Libro Guinness de los récords mundiales, sí encontró una historia de dos hombres que asistieron a 50 juegos juntos en una temporada. Decidió que si lo anunciaban como su récord, intentaría batirlo.

“Se trata de algo más que de los juegos. Mi tesis es el atletismo universitario, y específicamente el fútbol americano universitario, une a las comunidades más que nada, más que la política, más que la religión”, dijo Chase. , pero también en la parte posterior de los deportes universitarios”.

Desde que comenzó su viaje, dijo que alrededor de 200 personas en la comunidad de fútbol americano universitario le han enviado dinero, incluso si es solo $ 1 para café, gasolina o lavado de autos.

Chase dijo que ha estado en 38 juegos en lo que va de la temporada, pero cree que en realidad solo pagó ocho boletos de su bolsillo.

“Quiero decir, los primeros dos juegos de la temporada, simplemente me acerqué a las puertas traseras al azar y dije: ‘Oigan, ¿tienen un boleto extra?’ El primer juego fue en el estado de Nuevo México y dijeron: ‘Sí, tenemos como 30’”, dijo Chase.

Cuando asistió al partido de la Universidad de Pittsburgh contra la Universidad de West Virginia, también conocido como “Backyard Brawl”, Chase se dejó caer en una puerta trasera de Pitt, donde estaban vendiendo un boleto adicional por $600. Los fanáticos terminaron dándoselo gratis.

Con todo lo que ha podido hacer, Chase busca retribuir en su estado natal de Florida, asociándose con la red de podcasts Roll-Up para llevar a 70 niños y sus familias al partido de la USF contra la Universidad Metodista del Sur el 12 de noviembre.

La razón por la que tomó la decisión en realidad provino de un comentario negativo que se quedó con él durante uno de sus viajes.

“Acabo de hacer una entrevista con una estación de noticias y leí la sección de comentarios, lo cual es una idea terrible de hacer… y alguien dijo: ‘Imagina [this is what you’re] conocido. El tipo que simplemente conduce a campo traviesa en viajes por carretera. Y yo estaba como, ‘está bien. Eso es genial'”, dijo Chase. “Así que no lo tomé como algo personal, pero pensé, esta historia, recibí cientos de mensajes, inspiradores, como, ‘eres mi Forrest Gump’, cosas como que.”

Pensando en el camino hacia el próximo partido de fútbol, decidió convertirlo en algo positivo.

“Dije, bueno, creo que tengo una plataforma donde puedo intentar hacer un llamado a la acción sobre algo especial. Así que decidí que USF es el juego más cercano al centro de Florida donde tengo vínculos, así que marqué ese día y dije: ‘Estamos haciendo esto’”, dijo Chase.

Llamó a sus contactos, quienes estaban muy interesados en la idea, y publicó un video que describía lo que quería hacer. Chase recibió una respuesta del director atlético de la USF y le pidió que se comunicara con él.

Chase dijo después de una llamada que la USF se encarga de las entradas para 70 niños y sus familias.

Los últimos días han consistido en trabajar con grupos locales en el área de Tampa para llevarlos al juego.

“He tratado de llegar a grupos diversos y diferentes de diferentes orígenes”, dijo Chase.

También está trabajando para conseguir una camiseta y una gorra para cada niño, porque se asegura de comprar una gorra y una camiseta de cada equipo local de los juegos a los que asiste.

“Cuando crecí en Orlando, la UCF jugaba en el Citrus Bowl en ese momento, y cada temporada, debido a que no podían llenarlo, daban boletos para la ciudad de Orlando, los programas extracurriculares y obteníamos en autobús a los juegos”, dijo Chase. “Así que es como si yo hiciera lo mismo, ¿verdad? Así que ese es el objetivo aquí”.

Proporcionar la experiencia del día del juego universitario a los niños es lo primero, por encima de su objetivo de asistir a 70 juegos, lo cual está en camino de lograr.

Chase dijo que ha conducido alrededor de 29,000 millas hasta ahora. Estaba en su séptimo cambio de aceite de su viaje el miércoles, pasando la tarde en Kent, Ohio, antes de viajar a otro juego universitario a solo dos horas de distancia. Dijo que la única multa que recibió es una multa de estacionamiento de $5 en Morgantown, West Virginia.

“Esta semana mi tiempo de manejo es de 73 horas, 4,700 millas. Solo esta semana solo. La semana pasada fue de 61 horas, 3,900 millas. Esto es una locura, ¿qué estoy haciendo? Chase dijo.

Lo está haciendo todo con su tarjeta de crédito, pero espera que el viaje y las personas que conoce en el camino lo lleven a nuevas oportunidades. Está durmiendo en su camioneta en paradas de camiones o estacionamientos de Walmart y no ha gastado dinero en hoteles o Airbnbs.

“Algunas personas me han llamado el Anthony Bourdain del atletismo universitario y, ya sabes, ¡si pudiera presentarle eso a una empresa el próximo año!” Él rió.

Tampoco le preocupa que alguien rompa el récord no oficial que planea establecer.

“Si alguien quiere venir y hacer 72 u 80 [juegos] el próximo año, habrá muy pocas personas que entiendan lo difícil que es. Si alguien lo hace solo, le compraré una cerveza en el juego del Campeonato Nacional porque esto es una locura. Es abrumador”, dijo Chase.

Si está interesado en ayudar a Chase con su objetivo de llevar a 70 niños al juego de la USF, puede comunicarse con él en línea.