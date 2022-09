DELTONA, Fla. (WFLA) – La Oficina del Sheriff de Volusia arrestó a un hombre que, según dicen, asesinó a su exesposa y a su hijo frente a sus nietos el domingo por la noche en Deltona.

Los agentes dijeron que recibieron una llamada del vecindario de Daytona Park Estates alrededor de las 8 p.m. del asesino, Michael D. Williams, de 47 años, de Deltona, quien dijo que disparó a las dos víctimas en defensa propia.

“Él afirma que fue atacado violentamente por estos dos”, dijo el jefe adjunto Brian Henderson. “Ahora no veo nada sobre este tipo… Esto no me parece un ataque violento que justifique que me disparen varias veces”.

A su llegada, los agentes localizaron a Williams sentado en un vehículo estacionado en la entrada de la casa. El video de la cámara corporal mostró que los agentes ordenaron al sospechoso que retrocediera y se tirara al suelo para arrestarlo.

“¡Mantén tus manos arriba de tu cabeza!” Se escucha decir a una agente en el video.

Después de ingresar a la casa, los agentes encontraron los cuerpos de Marsha Ebanks-Williams, de 48 años, y su hijo Robert Adams, de 28.

Ebanks-Williams estuvo casada con Williams durante 10 años antes de su divorcio en junio. El jefe adjunto dijo que la mujer víctima todavía vivía con el sospechoso, con el plan de vender la casa y dividir las ganancias.

Michael Williams, 47, de Deltona (Crédito: Oficina del Sheriff de Volusia)

También dentro de la casa estaban los dos hijos de Adams, de 5 y 6 años, que se cree que presenciaron el asesinato. Las autoridades dijeron que los niños, que viven en Tallahassee, estaban visitando a Adams en ese momento.

Las autoridades dijeron que el tiroteo comenzó como una discusión sobre la electricidad. Williams dijo a las autoridades que había cortado la energía de la casa y bloqueado el panel eléctrico el domingo por la noche.

Después de regresar a la casa, descubrió que la cerradura estaba cortada, se restableció la energía y el panel tenía una nueva cerradura.

Los agentes dijeron que Williams les dijo que lo sujetaron y lo golpearon repetidamente durante la discusión, razón por la cual disparó a las víctimas. Sin embargo, no tenía lesiones importantes aparte de algunos rasguños, lo que llevó a las autoridades a creer que la situación era un asesinato.

Según el jefe adjunto, se realizaron múltiples disparos, pero no se sabe cuántos fueron disparados.

“Esto no tiene ningún sentido”, dijo Henderson. “Esta fue una discusión por la electricidad, que se enfureció y cometió este tipo de violencia”.

Williams fue arrestado anteriormente por agresión doméstica, abuso infantil y agresión a un oficial de la ley, pero no fue condenado por esos delitos.

La oficina del alguacil dijo que tanto Ebanks-Williams como Williams los llamaron varias veces en los últimos meses para documentar los argumentos sobre la propiedad. Sin embargo, no hubo denuncias de violencia doméstica antes de que ocurriera el asesinato.

Williams fue fichado en la Cárcel del Condado de Volusia por dos cargos de asesinato en primer grado.