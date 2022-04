CONDADO DE WASHINGTON, Fla. ( WMBB ) – La casa de John Plitsas fue destruida por el clima severo del jueves por la mañana, mientras dormía.

“Estaba dormido”, dijo Plitsas. “Escuché un montón de ruido. Me levanto. Abro la puerta de mi habitación. No queda casa. Se ha ido”.

Pero su dormitorio no fue tocado por la tormenta.

“Hay alguien o un poder superior que me quiere aquí”, dijo Plitsas.

Cuando se despertó por primera vez, dijo que no creía lo que estaba viendo.

“Creo que me di la vuelta y me iba a volver a dormir”, dijo Plitsas. “Dije que esto es un sueño. Pero no lo fue. No lo fue”.

Su techo y paredes habían desaparecido. Plitsas dijo que encontró su ropa al otro lado de la calle.

Ahora está trabajando con un seguro para reconstruir su casa.

“Bendecido”, dijo Plitsas. “Así es como me siento, así es como me siento porque si eso se hubiera movido más de seis pulgadas, no estaría hablando contigo en este momento”.