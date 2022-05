TAMPA, Fla. (WFLA) – Un hombre murió después de recibir un disparo en una guardería de Florida el jueves por la tarde, según la policía.

El Departamento de Policía de Groveland dijo que los oficiales respondieron a la We Are The Future Academy alrededor de las 4:20 p.m. después de que les informaron de un tiroteo.

La policía dijo que dos hombres se habían metido en una pelea que se convirtió en un tiroteo. Un hombre fue llevado al Hospital South Lake por heridas leves.

El otro hombre, identificado como Stephan Jefferson, sufrió una lesión fatal y fue declarado muerto en el Centro Médico Regional de Orlando, según un comunicado de GPD.

El tiroteo sigue bajo investigación.