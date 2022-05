TAMPA, Fla. (WFLA) – El piloto de 64 años de un avión pequeño que se desmayó en pleno vuelo, dejando a su pasajero sin experiencia de vuelo aterrizando la aeronave en Florida, compartió su historia por primera vez el jueves.

El piloto Kenneth Allen recordó los momentos desgarradores en los que perdió el conocimiento detrás del yugo de un Cessna Caravan el 10 de mayo, a más de 10,000 pies sobre la costa de Florida, dejando a su pasajero de Lakeland sin experiencia de vuelo para aterrizar el avión.

Allen y sus pasajeros se reunieron el jueves en el Centro Médico Palm Beach Gardens para una conferencia de prensa en la que Allen habló después de su tratamiento médico junto con el médico que realizó la cirugía que le salvó la vida.

Según informes anteriores , Allen transportaba a dos pasajeros desde las Bahamas cuando perdió el conocimiento. Su Cessna Caravan despegó del Aeropuerto Internacional Leonard M. Thompson en las Bahamas y se dirigía hacia la costa de Florida cuando Allen quedó “incapacitado”.

“Recuerdo haberle dicho a Russ y Daren que no me sentía bien. Me dolía la cabeza y veía lucecitas azules brillando por aquí”, recordó Allen mientras se señalaba la frente. “Me preguntaron qué significa eso y dije ‘No sé, tengo un dolor de cabeza muy fuerte'”.

Ese fue el momento en que Allen perdió el conocimiento.

“Eso fue todo. Realmente no puedo recordar nada hasta que mis muchachos me sacaron del avión”, dijo Allen.

Russell Frank, quien se presentó a sí mismo como el tipo conocido a nivel nacional como el “otro pasajero” en el vuelo, le dio crédito al controlador de tráfico aéreo Robert Morgan por su rapidez mental y su ayuda para guiar el avión de vuelta a un lugar seguro.

“Las instrucciones de salvamento de Rob en tierra nos dieron, creo, una mejor oportunidad que el promedio de aterrizar ese avión”, dijo Frank.