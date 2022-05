TAMPA, Fla. (WFLA) – El gobernador Ron DeSantis habló en Freedom Tower en Miami para proporcionar una actualización del estado de los fondos para restaurar el edificio y firmar una legislación sobre múltiples proyectos de ley para honrar a los luchadores cubanos por la libertad y los floridanos que lucharon contra Castro antes de salir de Cuba para venir a Florida.

DeSantis dijo que se presupuestarían $25 millones para restaurar la Torre.

“Hemos estado aquí antes, más recientemente anunciamos que en la próxima sesión legislativa, que por supuesto terminamos en marzo, queríamos poner nuestro dinero donde está nuestra boca y asegurarnos de que estamos haciendo todo lo posible para restaurar esto. edificio. Así que hoy hay un informe de estado sobre eso. También voy a firmar una gran legislación aquí hoy “, dijo DeSantis.

El gobernador presentó a algunos de los otros oradores que estaban participando en el evento, una variedad de legisladores y miembros de la comunidad. La señalización del evento decía “Honrar a las víctimas del comunismo”.

“Esta torre representa un símbolo de libertad, se erige como un símbolo contra la opresión comunista. Desde 1959 hasta 1974, más de 650,000 cubanos llegaron a Estados Unidos para huir del opresivo régimen comunista de Fidel Castro”, dijo DeSantis. “Muchos de ellos llegaron al sur de Florida ya sea por avión o por barco, y una vez que aterrizaron, los llevarían aquí mismo a Freedom Tower, donde recibirían asistencia para comenzar su nueva vida en los Estados Unidos. Para aquellas personas que La Torre de la Libertad representó un punto de inflexión no solo en sus vidas, sino también un punto de inflexión para la libertad humana, porque dejar la tiranía de Castro para vivir en una sociedad libre brindó oportunidades para esos exiliados cubanos que nunca habrían tenido si hubieran tenido que permanecer bajo el yugo de la opresión comunista. Entonces, cuando piensas en hitos en la historia de Estados Unidos, sí, por supuesto, pensamos en cosas como la Estatua de la Libertad y lugares como Ellis Island. La Torre de la Libertad realmente pertenece justo al lado de ellos. Creo que esta torre es un recordatorio de que la libertad no es gratis, que tienes que luchar por tus derechos, y que hay mucha gente ahí fuera que no amaría nada más. y ponerte bajo alguna forma de opresión”.

La Vicegobernadora Jeanette Núñez y el Senador estatal Manny Díaz (R-Hialeah Gardens) estuvieron entre los oradores del evento.

DeSantis continuó su discurso y dijo que mientras iban a hablar sobre el presupuesto, pero que también firmaría el Proyecto de Ley 395 de la Cámara de Representantes, que designa el 7 de noviembre como el “Día de las Víctimas del Comunismo” oficial del estado, para “honrar a los más de 100 millones de personas que han sido víctimas de los regímenes comunistas en todo el mundo”, según el gobernador.

“Queremos asegurarnos de que todos los años la gente de Florida, pero particularmente nuestros estudiantes, aprendan sobre los males del comunismo, los dictadores que han dirigido regímenes comunistas y los cientos de millones de personas que sufrieron y continúan sufriendo contra el el peso de esta ideología desacreditada”, dijo DeSantis. “Ahora hay mucha gente por ahí que promoverá cosas como el socialismo y el comunismo, pero lo que hemos visto es que muchos jóvenes realmente no saben mucho sobre lo que significó el comunismo en la práctica y sigue significando. en diferentes partes del mundo. Puedes ver en un campus universitario, estudiantes ondeando la hoz y el martillo de la antigua bandera soviética. Verás estudiantes que tendrán camisetas con el Che Guevara en las camisetas. Verás estudiantes que idolatran a personas como Mao Zedong. Eso para mí habla de una tremenda ignorancia sobre lo que representaban esos individuos y los males que el comunismo infligió a las personas en todo el mundo. Nuestro objetivo aquí es defender la verdad. Es asegurarnos de que Florida, cada año, podrán decir la verdad sobre los males del comunismo y reconocer a aquellos que han luchado bajo el yugo y escaparon, por la libertad. Me doy cuenta de que las personas que escapan del comunismo por sociedades libres nunca eligen regresar. Yo no conoce muchos que lo hacen que, de hecho, creo que miras ahora, por supuesto, hay un enfoque en lugares de Europa del Este por razones obvias… Probablemente hay más marxistas en las facultades universitarias de los Estados Unidos que en toda Europa del Este combinada. No quieren volver al comunismo”.

DeSantis dijo que la legislación que firmaría garantizaría que los estudiantes y residentes de Florida aprendan y recuerden “las atrocidades cometidas por Mao Zedong” mientras era el líder del gobierno comunista de China.

“Cosas como el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural. Por supuesto, China sigue siendo la principal fuerza de opresión en todo el mundo, pero ese recuento de muertos de Mao es algo que todos deben entender, porque es un resultado directo de esto”. Ideología comunista. La legislación también garantiza que los estudiantes aprendan sobre personas como Lenin y Stalin, y la tiranía de la Unión Soviética, donde millones de personas desaparecieron en prisiones de la KGB o gulags siberianos”, dijo DeSantis. “Quiero asegurarme de que la gente entienda las atrocidades de alguien como Pol Pot, el dictador comunista de Camboya que llevó a cabo un genocidio de casi dos millones en los campos de exterminio. Sé que aquí no necesitamos legislación para hacer esto, pero Creo que es nuestra responsabilidad asegurarnos de que la gente sepa sobre las atrocidades cometidas por personas como Fidel Castor e incluso, más recientemente, personas como Nicolás Maduro. Entendemos que en el sur de Florida, queremos asegurarnos de que todos en Florida entiendan eso. es realmente muy significativo, y quiero agradecer a la legislatura por realmente tomar la iniciativa para asegurarse de que estábamos haciendo esto. Estados Unidos hizo un Monumento a las Víctimas del Comunismo, creo que fue hace unos 15 o 20 años, donde se estableció , y esto es algo que debe estar en la vanguardia de la mente de las personas”.

Luego hizo referencia a la última vez que habló en Freedom Tower, y señaló que el museo “necesitaba un poco de amor”.

En ese momento, DeSantis dijo que tenía el objetivo de asignar $20 millones para realizar reparaciones y restauraciones, así como algunos rediseños para hacer que el edificio sea más accesible y atractivo. La cantidad aprobada por la legislatura para hacerlo fue mayor.

Sin embargo, en su última aparición en Freedom Tower, había anunciado una meta de 25 millones de dólares.

“Y me complace informar que no hemos firmado completamente el presupuesto, todavía estamos revisando las cosas, pero la legislatura proporcionó y yo he aprobado $ 25 millones completos para poder apoyar la Torre de la Libertad. Sabemos que necesita un poco de amor, sabemos que necesita algunas reparaciones, por lo que estos fondos se utilizarán para completar reparaciones estructurales urgentes”, dijo DeSantis. “Conservará y restaurará componentes arquitectónicos históricos, hará que el edificio sea más accesible para personas con discapacidades, e instalaremos sistemas de seguridad y control climático con calidad de museo para salvaguardar la historia cubanoamericana que se almacena aquí, y reimaginará y rediseñará las exhibiciones que muestran esa historia para que sea más atractiva para todas las edades”.

Agradeció a la Legislatura de Florida “por cumplir” la promesa anterior. También dijo en el acto que firmaría el Proyecto de Ley 160 del Senado, que hace 26 designaciones viales, incluyendo honores a tres cubanos “que lucharon contra el régimen castrista”.

Dijo que la intersección de Southwest 8th Street en el condado de Miami-Dade fue designada como “Arturo Díaz-Artiles Plaza”, llamada así por un exiliado cubano que se mudó a Miami y abrió una farmacia que se hizo conocida como un lugar de reunión para otros exiliados. Díaz Artiles falleció en 2013. Fue honrado por su servicio a la comunidad, según DeSantis, particularmente ayudando a los ancianos.

En el condado de Hillsborough, la intersección de West Columbus Drive entre North Himes Avenue y North MacDill Avenue se designará como Maximino Capdevila Road, llamada así por Maximino y su esposa, quienes llegaron a los Estados Unidos en 1962 y abrieron La Teresita en Tampa. DeSantis dijo que han “servido desinteresadamente” a la comunidad cubana en Tampa durante años en todos sus negocios.

La última, una parte de la carretera estatal 953, Lejeune Road entre la calle 11 del noroeste y la calle 14 del noroeste en el condado de Miami-Dade, se designará como Oswaldo Payá Way. Payá fundó el Movimiento Cristiano de Liberación en Cuba y “fue uno de los primeros líderes de la oposición abierta contra la dictadura de Castro”, dijo DeSantis, y luchó por la democracia y para cambiar el régimen. Murió en 2012, en un “misterioso accidente automovilístico”, que el gobernador dijo que algunos creen que fue “orquestado” por el gobierno cubano. DeSantis dijo que creía que el día era un “éxito de taquilla por la libertad” y elogió a la comunidad de Miami por ser una voz unificada por la libertad de las personas que sufren bajo el comunismo en el hemisferio occidental.

Dijo que cuando la gente buscaba la brújula moral de lo que está sucediendo en este lado del mundo, mirarían hacia Florida y Miami.

“Estoy orgulloso de ser parte de eso, estoy orgulloso de defender la verdad”, dijo DeSantis. “Ronald Reagan dijo que un día, el comunismo sería visto como un capítulo triste y extraño en la historia humana, cuyas últimas páginas se estaban escribiendo mientras hablaban. Eso fue a principios de los años 80 cuando la gente pensaba que la Guerra Fría iba a durar para siempre. Creo que a través de su liderazgo, y muchos otros, la Unión Soviética fue puesta en cintura. El Muro de Berlín fue derribado. Uno pensaría que después de ver todos los restos del comunismo, sería algo que se desvanecería en el fondo, pero no está muerto. Estas ideas marxistas no están muertas, están en muchos lugares, ahora mismo, oprimiendo a la gente como en la China comunista. Entonces, cuando decimos la verdad, no es solo para la historia, es para el aquí y ahora. “

DeSantis agradeció a todos los presentes por unirse y luego presentó a la siguiente oradora, la presidenta del Miami-Dade College, Madeline Pumariega.

“Estoy aquí y hablo en nombre de 120,000 estudiantes en Miami-Dade College, el 75% de los cuales son hispanos, y muchos cuyos padres y abuelos huyeron del comunismo para venir a este país por la oportunidad que les están dando a sus hijos. dijo Pumariega. “Estoy aquí en nombre de mis compañeros, cuyos padres, mi mamá y mi papá, fueron procesados aquí mismo en Freedom Tower, solo en la tierra de los libres y solo en una Florida libre y una América libre, la hija de Los inmigrantes cubanos procesionaron en este edificio, les dieron un trozo de queso y un abrigo que era demasiado pequeño y los enviaron a Texas para dirigir la universidad más grande de Estados Unidos. La universidad de la democracia”.

Pumariega agradeció al gobernador y a otros líderes estatales por su inversión y dijo que su apoyo aseguraba que “alguien más como” ella estaría allí en el próximo siglo para asegurarse de que se contara la historia de las generaciones pasadas y asegurarse de que ningún “Che Guevara camiseta” en uno de sus campus.

“Nuestros estudiantes son estudiantes trabajadores que intentan construir el sueño americano para sus familias, porque ellos, como yo, están sobre los hombros de gigantes”, dijo Pumariega. “Asegurarme de que la historia de la libertad y una Florida libre nunca se olvide”.

Dijo que los proyectos de ley eran importantes porque lo que no se aprende, lo que se olvida, se repite. Pumariega dijo que era su deber asegurarse de que se preservara el legado de los luchadores por la libertad y asegurarse de que la historia no se repitiera nuevamente.

Díaz habló a continuación, destacando la importancia de luchar contra el comunismo y luchar contra él aquí en casa, en Estados Unidos.

“Lo que sucedió durante COVID, es que muchos de estos gobiernos en los Estados Unidos han tratado de encerrar a la gente, una versión del comunismo”, dijo Díaz. “¿Y quién se interpuso en el camino de eso? El gobernador Ron DeSantis. Así que gracias por eso”.

Díaz dijo que “todos nos subimos a hombros de gigantes”, allí con ellos, ya sea que hablaran o no. Dijo que era trabajo de todos “asegurarse de que esta Torre se mantenga, que las lecciones se mantengan para las próximas generaciones”, para que los futuros floridanos entiendan el poder de la libertad y los peligros del comunismo.

“Tengo mucha suerte no solo de haber patrocinado el proyecto de ley con mis colegas en la Cámara, sino también de la oportunidad de implementar este proyecto de ley”, como el Comisionado de Educación entrante, “y asegurarme de que todos nuestros estudiantes que pasan por un clase de gobierno en el estado de Florida tendrá una lección sobre los peligros y males del comunismo”, dijo Díaz. “Y que tendremos un día cada año para conmemorar a esas víctimas. Entonces, mientras estamos aquí hoy en esta Freedom Tower, somos muy afortunados de contar con el liderazgo del gobernador DeSantis y el apoyo de nuestra legislatura para traer esos $ 25 millones para que las generaciones futuras puedan entender”.

Díaz dijo que Freedom Tower era la isla Ellis de Florida y nuevamente agradeció al gobernador por sus esfuerzos para “luchar por la libertad”.

Luego habló Rosa María Payá, la hija de Oswaldo Payá.

“El próximo julio se cumplirán 10 años del asesinato de mi padre, a manos del régimen cubano”, dijo Payá. “Pero lamentablemente mi padre no fue el único asesinado ese día. Mi querido amigo Harold Cepero también fue asesinado, hace 10 años. Como miles de cubanos antes que ellos durante estas seis décadas, en realidad algunos cubanos después de ellos, el pasado 11 de julio. cuando Diubis Laurencio fue baleado en la calle solo porque estaba filmando una protesta pacífica”, dijo Payá. “En realidad, mientras hablamos hoy, al menos 1,000 cubanos están sufriendo prisión política solo por marchar pacíficamente, exigir la libertad, exigir el fin del comunismo. La misma maldad que ahora se va a enseñar en las escuelas de Florida, todo listo para conmemorar todos de las víctimas, y mirando a todos, voy reconociendo a las víctimas del comunismo mientras hablo. Es hora de detener este proceso, esta fábrica de víctimas, que es el comunismo. Esa lucha se inicia enseñando los males del comunismo. Por eso yo Estoy tan agradecida de que haya decidido cambiar el nombre de mi padre a esta parte de la Avenida LeJeune. Porque honrarlo hoy es también honrar a todas las víctimas, pero también es escribir la voz… las miles de víctimas que están siendo victimizadas hoy en Cuba. , en Venezuela, en Nicaragua, en Ucrania, en China y tantos otros países. Esto no es algo del pasado, es algo que está ocurriendo ahora mismo”.

Payá dijo que la crisis fue creada por los regímenes de Cuba y Nicaragua, y dijo que la crisis fronteriza fue causada por miles de cubanos que escapaban de la dictadura. Ella dijo que el año pasado, Rusia había amenazado con otra crisis de misiles cubanos, cuando comenzaron a prepararse para invadir Ucrania.

“Estamos librando una guerra para detener el mal, un mal que a través de la propaganda ha contaminado el alma y la mente de muchos jóvenes”, dijo Payá. “En este país, y en todo el hemisferio”. Ella dijo que apreciaba la forma en que Florida estaba honrando a las víctimas del comunismo tanto a través del cambio de nombre de las calles como a través de la educación en el estado.

El Vicegobernador Núñez habló a continuación.

“Diré, y creo que todos aquí en la audiencia estarán de acuerdo conmigo, la historia comunista es una historia que para muchos de nosotros nos toca de cerca”, dijo Núñez. “Y a menudo he dicho que no hay lugar en este país que comprenda mejor la importancia de la libertad que aquí mismo, en el sur de Florida, en nuestra comunidad”.

Agradeció a Pumariega por organizar el evento en la Torre de la Libertad, diciendo que era precioso e importante para la comunidad de exiliados cubanos, elogiando el esfuerzo de restauración de los líderes estatales.

“Sabemos que la tiranía del comunismo encarcela a los disidentes y suprime la información que daña a su régimen para que puedan mantener el control”, dijo Núñez. “Han destrozado familias. Han seguido robando los sueños empresariales, el espíritu, las esperanzas, los sueños de tantos. Mientras miro los rostros de la audiencia, veo a tantas personas que tuvieron que renunciar a sus sueños”. para venir a este país en busca de la libertad”.

El vicegobernador dijo que crisis tras crisis, los regímenes comunistas las crean y no hacen más que infligir sufrimiento. Ella dijo, coincidiendo con DeSantis, que en los campus universitarios de los EE. UU., el comunismo, el marxismo y el socialismo se idealizan.

Las “actitudes positivas” hacia el comunismo “estuvieron en su punto más alto”, dijo Núñez. “Pero no aquí en Florida”.

Dijo que acciones como eliminar las “ideologías del despertar” y la teoría crítica de la raza del aula “ayudan a garantizar” que los estudiantes de Florida obtengan la mejor educación, libres de ideologías socialistas y otros términos del despertar que no estarían permitidos.

Volviendo a la mención de DeSantis del expresidente Reagan, Núñez dijo: “Dijo que la libertad nunca está a más de una generación de la extinción” y que “nunca se han dicho palabras más verdaderas”. Dijo que la legislación estatal era necesaria para “no solo enseñar a nuestros hijos, sino a los hijos de nuestros hijos la importancia de la libertad, la terrible tiranía del comunismo”.

Núñez dijo que las nuevas leyes garantizarán que el 7 de noviembre los estudiantes comprendan la importancia de la historia y lo que sucedió en el mundo y en el pasado.

Cuando DeSantis volvió al podio, después de Núñez, criticó los planes anunciados recientemente por el ala antidesinformación del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.

“Creo que tenemos que estar dispuestos a hablar cuando vemos cosas que no son consistentes con nuestros valores en nuestro propio país”, dijo DeSantis. “Y más recientemente, que el gobierno federal establezca una oficina de desinformación en el Departamento de Seguridad Nacional está mal. Lo que están haciendo para tratar de sofocar la disidencia, tratar de elevar una narrativa elegida respaldada por el régimen y tratar de marginar a los disidentes, no es de lo que se trata una sociedad libre. Y para lo que usarán eso, creo, es para alimentar las plataformas de redes sociales con lo que quieren que se censure y lo que no quieren que se censure”.

DeSantis elogió a Elon Musk por hacerse cargo de Twitter para “abrirlo”.

Luego, el gobernador repitió rápidamente las idas y venidas entre Musk y la Junta de Twitter con respecto a la oferta de compra, así como los problemas anteriores con lo que denominó censura cuando DeSantis y otros obtuvieron información que luego “resultó ser cierta”. El gobernador mencionó los esfuerzos de cierre de escuelas y la aplicación de puntos de vista como preocupaciones.

“Cuando hable en contra de eso, tal vez lo suspendan, tal vez lo desvinculen por completo de la plataforma, tal vez censuren su publicación”, dijo DeSantis. “E incluso lo hacen para sitios de sátira como Babylon Bee”. El gobernador dijo que parte de esa censura era parte de por qué creía que Musk se interesó en hacerse cargo de Twitter, y nuevamente intervino en las inversiones que el fondo de pensiones de Florida tiene en Twitter y sus amenazas anteriores de que el estado discutiera la responsabilidad fiduciaria de la compañía si no lo hubieran hecho. aceptó la oferta de compra de $ 44 mil millones de Musk.

“No hay ortodoxia que el gobierno pueda imponernos, podemos decir lo que pensamos, y esa oficina de desinformación debe seguir el camino del búfalo, debemos eliminar eso, eso es un gran peligro para la libertad de expresión en este país”, dijo DeSantis.

Luego firmó los proyectos de ley mencionados durante la apertura de la convocatoria, no hubo sesión de preguntas y respuestas al cierre del evento.