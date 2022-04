KISSIMMEE, Fla. (WFLA) – El gobernador Ron DeSantis promulgó el aborto de 15 semanas del estado como ley. El proyecto de ley le fue enviado por la legislatura estatal el jueves por la mañana.

El gobernador habló en Nación de Fe en Kissimmee. El escenario se armó con una pantalla que mostraba la frase “Florida es Pro-Vida”, alternando entre inglés y español. Se reunió una gran multitud para el evento, tanto en el escenario con letreros pro-vida como sentados en la audiencia.

El Proyecto de Ley 5 de la Cámara no ha estado exento de controversia, provocando un acalorado debate en ambas cámaras de la legislatura antes de llegar al escritorio del gobernador. Los problemas de los defensores del aborto van desde el proyecto de ley en general hasta excepciones específicas que no brindan exenciones a la prohibición de 15 semanas por violación, incesto o trata de personas.

Los partidarios y patrocinadores del proyecto de ley han dicho que 15 semanas serían tiempo suficiente para tomar la decisión de recibir un aborto, incluso con un tribunal de Florida que recientemente permitió un tiempo de espera de 24 horas entre el asesoramiento previo al aborto requerido por el estado y la recepción del procedimiento real.

“Estamos aquí hoy para defender a aquellos que no pueden defenderse a sí mismos”, dijo DeSantis. “Y en solo un minuto estaré firmando el Proyecto de Ley 5 de la Cámara de Representantes, que protege los derechos de los niños por nacer a partir de las 15 semanas. Este es un momento en el que estos bebés tienen corazones latiendo, pueden moverse, pueden saborear, pueden ver, pueden sentir dolor, pueden chuparse el dedo y tienen ondas cerebrales. Esto representará las protecciones más importantes para la vida promulgadas en este estado durante una generación”.

DeSantis le dijo a la multitud que prestara atención a aquellos a quienes llamó “la extrema izquierda” y cómo actúan y las posturas que toman cuando se trata de la política del aborto.

“Ahora están tomando la posición de que los bebés pueden ser abortados hasta el noveno mes”, dijo DeSantis. “Literalmente, puedes volver con tus padres, y esas son algunas de las experiencias más significativas de mi vida, abrazar a tu hijo por primera vez. Lo que dirían es que mientras eres un padre que sostiene a ese niño, si retrocede un día o dos, podrían extinguir a ese niño por completo. Eso es fundamentalmente incorrecto, eso es infanticidio, y eso no tiene cabida. Y ves cómo ese tipo de mentalidad ha llevado a cosas que realmente conmocionan la conciencia en nuestro sociedad. Acabamos de ver este terrible escándalo en Washington DC… ¿Mary Margaret está aquí del Daily Wire? Ella hizo esta gran exposición… encontraron todos estos restos de bebés, y encontraron básicamente cinco bebés, prematuros que habrían sido, pero habrían podido sobrevivir fuera del útero. Y, sin embargo, Washington DC está tratando eso como lo haríamos con la basura de nuestro almuerzo o algo así. Es realmente horrible ver que eso podría continuar en nuestro país, pero particularmente en la capital de nuestra nación. Eso está mal, y quiero agradecerle a ella y al Daily Wire por exponerlo”.

Continuó, volviendo al proyecto de ley en sí.

“Lo que estamos haciendo hoy es que no vamos a permitir que eso suceda en el estado de Florida. Como dije hoy, el proyecto de ley brindará protección a los niños por nacer contra el aborto, cuando el niño alcance las 15 semanas de edad gestacional, dijo DeSantis. “Por supuesto, estos son bebés que tienen latidos cardíacos y que pueden sentir dolor y moverse, como dijimos. El proyecto de ley también amplía los comités de revisión de mortalidad infantil fetal en todo el estado, que involucran a profesionales médicos en las comunidades para revisar los casos de mortalidad infantil y recomienda la reducción esfuerzos adaptados a sus comunidades. Casi la mitad de los condados de Florida actualmente no están representados dentro de un comité de revisión. Y los datos muestran que las tasas de mortalidad son más altas en estas áreas”.

DeSantis dijo que el proyecto de ley proporcionaría fondos para crear 11 comités más y garantizaría que todo el estado tenga comités para representarlos.

“La HB 5 también requiere que los hospitales con servicios de trabajo de parto participen en las iniciativas colaborativas de calidad prenatal de Florida, que van desde programas de recuperación de opioides hasta la reducción del uso excesivo de cesáreas en los partos. Este requisito llevará a Florida a un estándar estatal para servicios de parto de calidad y intervenciones para problemas como el abuso de opiáceos que causan tasas más altas de mortalidad infantil. Así que estamos viendo esto como algo que protege la vida, como algo que vemos a través… y si ven lo que estamos haciendo esta semana, estamos promoviendo la paternidad en Florida”.

El gobernador se refería a su firma de HB 7065, que financió una serie de iniciativas de paternidad para alentar a mantener unidas a las familias en Florida.

“Queremos que nuestros hijos tengan papás en el hogar. Queremos que los padres estén presentes, que asuman la responsabilidad. Lo más importante que puede hacer es asumir la responsabilidad de la crianza de sus hijos. Si observa probablemente una de las peores tendencias sociales que tiene, se remonta a mediados de la década de 1950, no había muchas familias rotas, y ha aumentado dramáticamente. Está en cada grupo racial o étnico, hay algunos que son más agudos que otros, pero aumentan en todos los ámbitos, por lo que es un problema de toda la sociedad”, dijo DeSantis. “Recuerdo que antes de que tuviéramos hijos, mi esposa y yo, cuando estábamos casados, nos divertíamos mucho, sabes que cuando no tienes hijos, puedes hacer lo que quieras. ¿Quieres ir a cenar? Simplemente hazlo. ¿Quieres subirte al auto e ir a algún lugar el fin de semana? Puedes hacerlo. Lo que quieras, probablemente puedas encontrar una manera de hacerlo. Pero cuando tienes hijos, las cosas cambian. Entonces tienes responsabilidades. No es fácil, hay muchos desafíos para ser padre, pero déjame decirte que esa responsabilidad no es algo que cambiaría por nada del mundo”.

DeSantis dijo que mencionó llevar a sus hijos a los eventos y dijo que cuando estaba en casa, todavía no descansaba debido al trabajo de ser padre.

“Cuando estoy en casa, no estoy descansando. Así son las cosas. Pero lo que haces, particularmente al estar presente, estos padres que realmente necesitan estar en la vida de sus hijos, les brindas ese modelo a seguir”. estos niños puedan crecer y llevar vidas significativas. Las estadísticas son abrumadoras, cuando los niños que crecen sin un padre en el hogar, las posibilidades de que abandonen la escuela, se metan en problemas con la ley, usen drogas, aumentan dramáticamente.”

DeSantis dijo que el estado estaba orgulloso de liderar iniciativas de paternidad. También habló sobre nuevas iniciativas para los niños en el estado, incluso para la educación y el sistema de crianza, y dijo que todos los niños merecen la oportunidad de tener éxito y que el estado apoyaría y firmaría una legislación para proporcionar fondos para esos fines.

“Es una declaración de nuestros valores de que cada vida es importante”, dijo DeSantis, expresando su entusiasmo por promulgar el proyecto de ley, antes de presentar a los legisladores que ayudaron a que la legislación se hiciera realidad en Florida y agradecerles por su trabajo.

El presidente del Senado, Wilton Simpson, habló primero.

“Esta ha sido una semana transformadora”, dijo Simpson. “Nuestro gobernador ha convertido en ley tres proyectos de ley que cambiarán vidas y salvarán vidas en este estado”.

Simpson dijo que el estado tenía el deber de proteger la vida, diciendo que el aborto mataba a los niños y cambiaba la vida de las madres, los padres y toda la familia extensa.

“Cada niño por nacer es un ser humano especial y único que merece protección contra daños y la oportunidad de crecer en una familia amorosa”, dijo Simpson. “Como niño adoptado, estoy orgulloso de vivir en un estado que no solo protege la vida inocente por nacer, sino que también apoya a los niños y brinda a los padres las herramientas que necesitan para elegir la vida de sus bebés”.

Elogió la firma de la ley de iniciativa de paternidad por parte de DeSantis a principios de esta semana, en un evento en Tampa en las instalaciones de entrenamiento de los Buccaneers, y agradeció al presidente de la Cámara de Representantes, Chris Sprowls, por su apoyo a la iniciativa de paternidad.

“Además, nuestro gobernador promulgó una ley que aumentó los beneficios para las familias de crianza y los cuidadores que no son parientes esta semana. Cuando yo era niño, también teníamos niños de crianza en nuestro hogar, por lo que es algo que estaba cerca y querido en mi corazón mientras movido a través de esta legislación”, dijo Simpson. ” Mejorar el nivel de beneficios para los miembros de la familia y los padres adoptivos podría significar una gran diferencia cuando estas personas están considerando si pueden acoger a un niño vulnerable”. Dijo que mejoraría las oportunidades para los niños y dijo que “el gobierno fue un padre horrible” en una crítica al sistema actual, elogiando los esfuerzos para mejorar los recursos para quienes acogen a niños necesitados.

Sprowls habló a continuación.

“Todos los niños tienen derecho a la vida. Como muchos de ustedes, creo que la vida es un regalo de Dios, y cuando miro a esta audiencia, veo guerreros que han estado en la primera línea del movimiento de la vida”, Sprowls dicho. “Ya sea en el ministerio, ya sea ministrando a mujeres jóvenes, ya sea ayudándolas a dar a luz a su hijo en centros de embarazo en todo el estado, usted ha sido parte de esto tanto como cada legislador aquí, y por eso estamos muy agradecidos. Tenemos la bendición de ser floridanos, porque detrás de mí está el gobernador más pro-vida de Estados Unidos”.

Sprowls continuó, diciendo que solo la firma de la HB 5 hubiera sido suficiente, pero el campeonato realizado a través de la firma de la legislación sobre paternidad fue una prueba más del compromiso del estado de proteger a los niños y proveer a los necesitados.

La senadora de Lakeland, Kelli Stargel, habló a continuación. Stargel fue el principal patrocinador del proyecto de ley en el Senado de Florida. Elogió la sesión legislativa de 2022.

“Cuando me postulé para el cargo, esto fue algo, nunca soñé con un día en el que Roe v. Wade pudiera ser anulado”, dijo Stargel, refiriéndose a los casos que se están tramitando en la Corte Suprema de EE . UU. “Y que estamos protegiendo la vida de cada bebé que tiene 15 semanas de gestación, y ojalá en el futuro no tengamos abortos. Mi historia fue un embarazo inesperado, como dice el salmo no hay embarazo que no sea planeado, Dios tenía un plan para cada niño que permitía concebir. Lo que nosotros, como sociedad, debemos hacer es rodear a esas familias y rodear a esos niños y asegurarnos de que cada uno de esos niños alcance el máximo de su potencial”.

Stargel luego elogió a su hija, una soldado que “eliminó a los terroristas” y cuestionó qué podría pasar si no se hubiera permitido que sucedieran esos potenciales.

Hablaron más representantes estatales, antes de que se cediera el podio a los defensores pro-vida que apoyaron el proyecto de ley. Después de que los defensores hablaran, la secretaria de la Agencia para la Administración del Cuidado de la Salud, Simone Martiller, subió al escenario.

“Coraje, eso es exactamente lo que necesita cualquier mujer, joven, adolescente, de 20, 30 años, lo que sea, que se encuentra en una encrucijada y tiene que tomar la decisión más difícil de su vida. Yo he estado allí. Tenía 19 años. “Empecé la universidad a los 16 años, estaba en camino de graduarme antes de cumplir los 21. Realmente disfruté la universidad, como se puede imaginar. Me quedé embarazada a los 19 y fui al médico para confirmarlo”, dijo Martiller. “No voy a entrar en detalles, pero basta con decir que, debido a cómo me veía, se hicieron ciertas suposiciones y me entregaron una referencia para un aborto. No tuve una conversación ni asesoramiento sobre atención prenatal”. cuidado. Se hicieron suposiciones. Creo que es justo decirlo, casi sobre la base de eso, pero hablé con mi madre al respecto, pero decidí que no, no iba a ir por ese camino. Me quedé con mi bebé. Para aquellas que son madres en en la habitación, disfruté estar embarazada, disfruté tener estrías, me encantó. No me gustan demasiado ahora, pero me gustaban entonces. Y cuando nació ese bebé que gritaba y la ponían en mi pecho y se quedó en silencio de inmediato, supe que había hecho lo correcto”.

Martiller dijo que después fue a la facultad de derecho, perdió su casa por ejecución hipotecaria pero lo superó “gracias al buen señor de arriba”, y elogió el hecho de que trabaja para el gobernador DeSantis.

“Si la única razón, el único propósito que tengo en esta tierra es ser el recipiente para el niño que llegó para cumplir su propósito, entonces estoy más que feliz de cumplir mi propósito en la vida”, dijo Martiller. “Espero, y asumo, que haya al menos alguien escuchando mi voz que se sienta alentado por mi historia, por la historia que acabas de escuchar. No escuches la narrativa que la gente está tratando de imponerte, tú Eres joven, necesitas hacer esto, tu vida se arruinará. Ese no es el caso”.

Instó a los oyentes a elegir la vida y que todo estará bien. Poco después, DeSantis volvió a subir al podio para promulgar la ley HB 5.

Antes del evento, el candidato a gobernador demócrata y representante de EE. UU. Charlie Crist (D-St. Petersburg) envió una declaración en la que criticaba lo que significaba para el futuro la firma del proyecto de ley.

“Hoy es un día solemne y oscuro para los derechos de las mujeres en Florida. El gobernador DeSantis ha elegido convertir en ley un ataque inconstitucional y sin precedentes contra las mujeres que viola Roe v. Wade y pone en peligro la libertad reproductiva en toda nuestra nación”, dijo Crist en un comunicado. “Las mujeres merecen el derecho a tomar decisiones sobre sus propios cuerpos. Punto. Como gobernadora, vetaría este proyecto de ley y cualquier intento de restringir el derecho de la mujer a elegir”.