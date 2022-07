TAMPA, Fla. (WFLA) – La socialité británica Ghislaine Maxwell, quien fue condenada por reclutar adolescentes para que el financiero Jeffrey Epstein abusara sexualmente de ellas, fue trasladada a una prisión de baja seguridad en Florida, según muestran los registros en línea.

Maxwell fue arrestada en julio de 2020 por cargos de procurar niñas menores de edad para que fueran abusadas sexualmente por el difunto administrador de dinero. Epstein, que ya era un delincuente sexual condenado, se suicidó en agosto de 2019 mientras esperaba el juicio.

En diciembre de 2021, Maxwell fue declarada culpable de cinco de los seis cargos que enfrentaba y luego fue sentenciada a 20 años de prisión.

Maxwell estaba aislada en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Sus abogados afirmaron que la privaron de agua y la alimentaron con alimentos infestados de gusanos, y la sometieron a registros corporales y desnudos “humillantes”.

Le pidieron que cumpliera el resto de su sentencia en Danbury, Connecticut, en una institución de baja seguridad, que sirvió de inspiración para el programa de Netflix “Orange Is the New Black”.

En un correo electrónico a News Channel 8, un representante de la Oficina de Prisiones Federales confirmó que estaba detenida en FCI Tallahassee. Según su sitio web, será elegible para su liberación en julio de 2037.