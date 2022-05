DESTIN, Fla. ( WKRG ) – Las autoridades recuperaron el lunes el cuerpo de un hombre que fue arrastrado bajo las aguas de Crab Island y se ahogó el domingo, según una publicación de Facebook de la oficina del alguacil del condado de Okaloosa.

La OCSO no identificó al hombre ni dio su edad, pero expresó “sinceras condolencias a la familia y amigos del joven”.

La búsqueda comenzó el domingo después de que la OCSO, Florida Fish and Wildlife y la Guardia Costera respondieron a un bote varado y rescataron a otros cuatro del agua. Un helicóptero de Florida Fish and Wildlife se unió a la búsqueda del hombre desaparecido. El cuerpo del hombre no fue encontrado hasta el lunes por la mañana.

La OCSO dijo que el hombre y sus amigos estaban en un pontón alquilado el domingo. Cuando comenzaron a tener problemas con el bote, el hombre y varios amigos se tiraron al agua. Fue entonces cuando la fuerte corriente lo arrastró lejos del bote y lo arrastró bajo el agua.

La OCSO compartió un video con su publicación de Facebook sobre la búsqueda. El video advierte de muchos peligros en Crab Island.

“Las fuertes corrientes y los desniveles son peligros que todos los visitantes de Crab Island deben tener en cuenta, por lo que volvemos a compartir este video con fines educativos mientras rezamos por el hombre desaparecido, sus amigos y su familia, que vive fuera de la isla”. país”, según la publicación de Facebook.

Crab Island es un gran banco de arena frente a Destin. Es popular entre los barcos y se llena rápidamente durante los días festivos como el Día de los Caídos.

Fue un fin de semana mortal en las aguas de la Costa del Golfo. Un hombre murió buceando en Fort Morgan el sábado por la noche. Y el viernes, la policía de Orange Beach respondió a la llamada de un nadador en peligro. El cuerpo del hombre fue encontrado el domingo.