Florida Attorney General Ashley Moody speaks at a news conference, Monday, Feb. 7, 2022, in Miami. (AP Photo/Marta Lavandier)

TAMPA, Fla. (WFLA) – La fiscal general de Florida, Ashley Moody, anunció el martes el lanzamiento de una nueva Fuerza de Tarea de Litigios Anti-Robocall. El grupo “investigará a los estafadores que operan fuera de los Estados Unidos” e incluye fiscales generales de los 50 estados, según la oficina de Moody’s.

La fiscal general dijo que el grupo de trabajo tiene un solo objetivo: reducir las llamadas automáticas ilegales.

“Mi oficina está trabajando con estados de todo el país para detener la afluencia de llamadas automáticas ilegales que se originan en el extranjero. Estas llamadas a menudo se usan para ejecutar estafas tortuosas y robar a los estadounidenses, por lo que es importante que trabajemos juntos para investigar estas llamadas telefónicas extranjeras y encontrar formas de evitar que dañen a nuestros ciudadanos”, dijo Moody en un comunicado.

En el anuncio de Moody dice que se realizaron más de 33 millones de llamadas automáticas fraudulentas a ciudadanos estadounidenses todos los días, según el Centro Nacional de Derecho del Consumidor y el Centro de Información de Privacidad Electrónica.

Según los informes, esas llamadas automáticas incluyen “impostores del gobierno” que pretenden trabajar para agencias como la Administración del Seguro Social o el Servicio de Impuestos Internos. Su declaración en el grupo de trabajo dijo que los impostores estaban cometiendo “fraude contra las personas mayores, estafas de compras en línea y muchos otros esquemas”. En 2021, esos esfuerzos supuestamente generaron $29.8 mil millones en pérdidas financieras para los consumidores estadounidenses.

“Antes del anuncio de hoy, el grupo de trabajo emitió 20 demandas de investigación a 20 proveedores de puerta de enlace y otras entidades que supuestamente son responsables de la mayoría del tráfico de llamadas automáticas en el extranjero”, dijo Moody en el comunicado. “Los proveedores de puerta de enlace que traen tráfico extranjero a la red telefónica de los EE.UU. son responsables de garantizar que el tráfico sea legal, pero el grupo de trabajo cree que estos proveedores no están tomando medidas suficientes para detener el tráfico de llamadas automáticas ilegales. El grupo de trabajo se centrará en los malos actores en el industria de las telecomunicaciones para reducir la cantidad de llamadas automáticas que reciben los consumidores e incentivar a las empresas a seguir las reglas”.

La fiscal general estatal también advirtió a los residentes que las personas que llamen no digan que necesitan pagos con tarjetas de regalo, transferencias bancarias o criptomonedas, recordándoles que la SSA normalmente no lo llama por teléfono.

Los residentes pueden trabajar para bloquear las llamadas y los mensajes de texto no deseados registrando su información de contacto en el Registro No Llame.

El registro funciona para los 50 estados y es operado por la Comisión Federal de Comercio. Puede registrar su información o reportar llamadas no deseadas en línea.

Para los floridanos, hay una segunda opción disponible a través del recurso del consumidor Florida Do Not Call, operado por el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor. Si bien la opción federal está abierta a todos los residentes de EE. UU., la versión estatal también está disponible para que la usen los residentes. Registrarse en la lista No llamar de FDACS es gratuito e indefinido, lo que significa que no paga nada y mantiene su número en la base de datos sin límite de tiempo para evitar llamadas no solicitadas.