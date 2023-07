TAMPA, Fla. (WFLA) – Cuando un corazón se detiene, solo quedan momentos para actuar para salvar una vida.

Para ser un salvavidas, debe estar certificado en RCP o Resucitación Cardiopulmonar. Para conseguir un trabajo como niñera, debe tener una certificación de RCP. Pero para ser enfermera en Florida, no es necesario.

Una directora de enfermería en Tampa Bay se dirigió a 8 On Your Side preocupada y dijo que sus colegas estaban dejando caducar sus certificaciones de RCP.

El estado había citado a la instalación donde trabajaba por no proporcionar RCP después de la muerte de un paciente.

8 On Your Side se enteró de que Florida no requiere que las enfermeras mantengan vigentes esta habilidad que salva vidas.

Entonces, ¿quién está a cargo de asegurarse de que las enfermeras mantengan las habilidades críticas actualizadas? Lo que descubrió la investigadora Mahsa Saeidi de 8 On Your Side puede sorprenderle.

En la sala de conferencias de un hotel en el condado de Citrus, Beth Huntsberry y Mahsa aprendieron cómo salvar una vida. Su “paciente” estaba en problemas. Su corazón se había detenido y no respiraban ni respondían.

Tanto Beth como Mahsa se turnaron para administrar RCP. Treinta compresiones, seguidas de dos respiraciones de rescate.

Lisa Britt, instructora de In-Pulse CPR, impartió el curso de cuatro horas. La certificación CPR es válida por dos años, luego caduca.

“¿Entonces tienes que hacerlo cada dos años porque las recomendaciones cambian?” preguntó Saidi.

“A veces lo hacen”, dijo Britt. “Además, si no lo usamos por un tiempo, entonces podríamos olvidarlo”.

“Simplemente sigue con esto. Esto es lo que haces”, dijo Deborah Nicolo, una enfermera registrada que recientemente trabajó en un hogar de ancianos en Tampa.

La Florida Agency for Healthcare Administration o AHCA regula los asilos de ancianos. 8 On Your Side extrajo informes de inspección estatales y encontró que en mayo, las instalaciones de Nicolo fueron citadas por cuatro deficiencias.

Un portavoz de AHCA le dijo a 8 On Your Side que las enfermeras no habían brindado RCP “al encontrar a un residente que no respondía”.

“Sentí, como directora de enfermería, que hubo un retraso en la atención”, dijo Nicolo. “El 80% de las enfermeras que trabajan en ese edificio no estaban certificadas”.

Nicolo hizo una auditoría después de la muerte de un residente. Según un informe de inspección de la AHCA, les dijo a los inspectores que el 80% o cuatro de cada cinco enfermeras habían dejado caducar sus certificaciones de RCP.

“Las excusas de muchas enfermeras, ‘bueno, nadie nos lo recordó'”, dijo Nicolo. “Las enfermeras en todos los estados deben estar certificadas en RCP”.

Pero, ¿es realmente así?

AHCA dijo a 8 On Your Side que los hogares de ancianos deben tener un “número adecuado” de enfermeras “que estén debidamente capacitadas y/o certificadas”. En otras palabras, AHCA no requiere que las enfermeras estén certificadas en RCP. Tampoco el Departamento de Salud de Florida (FDOH, por sus siglas en inglés).

Un portavoz del DOH le dijo a 8 On Your Side que “las certificaciones… las determina el empleador”.

Entonces, recurrimos a la Junta de Enfermería de Florida, que está a cargo de establecer estándares seguros y emitir licencias, pero tampoco requieren certificación de RCP.

Volvamos a Beth Huntsberry.

“Yo estoy… no tengo palabras”, dijo. “Me sorprende que no sea necesario”.

Beth es una profesora de yoga que se ha certificado cada dos años desde que tenía 22 años.

“Cada estudio de yoga, cada escuela, cada escuela secundaria, cada universidad requiere que los entrenadores estén certificados, tanto en CPR, AED y primeros auxilios”, dijo Beth.

Para ser claros, no sabemos si la RCP habría salvado la vida de este paciente, pero Nicolo dice que les habría dado una oportunidad.

8 On Your Side llamó al hogar de ancianos para hablar sobre este evento y las acciones del estado. La administradora dijo que no podía comentar.

Sin embargo, en el informe de inspección, la instalación afirmó que las “supuestas deficiencias” no ponían en peligro la salud o la seguridad de los pacientes.

AHCA ha emitido un plan de corrección.

Si tiene un comentario o una pista para la investigadora Mahsa Saeidi, envíele un correo electrónico a MSaeidi@WFLA.com. O en español, al reportero de Noticias Tampa Hoy Vladimir Kislinger a VKislinger@WFLA.com.