FORT LAUDERDALE, Florida, EE.UU. (AP) — Después de que el huracán Ian azotara la costa suroeste de Florida, los funcionarios del estado se dieron cuenta de que tenían suficientes unidades de la Guardia Nacional disponibles y enviaron a casa a las cuadrillas que habían venido de Indiana.

Florida había solicitado ayuda a través del Pacto de Asistencia para el Manejo de Emergencias. Y las unidades de Indiana estaban en camino cuando fueron enviadas a casa el 30 de septiembre, dos días después de que la tormenta azotara la costa del golfo de Florida.

La Guardia Nacional de Indiana estaba entre las unidades que se dirigieron hacia Florida “por precaución”, dijo el jueves William Manley, subdirector de comunicaciones de la Guardia Nacional de Florida.

El pacto “es una forma para que las unidades de la Guardia Nacional aumenten sus capacidades internas inherentes al solicitar asistencia de otras unidades de la Guardia Nacional”, dijo Manley.

“Tan pronto como realizamos una evaluación inicial y descubrimos que el área afectada no era tan grande como se pronosticó inicialmente, enviamos varias unidades militares a sus estados de origen”, dijo Manley en un correo electrónico a The Associated Press. agradecidos por su voluntad de ayudarnos en nuestro momento de necesidad”.

La Guardia Nacional de Indiana dijo el miércoles que Florida le reembolsará unos 130.000 dólares. Indiana envió más de una docena de soldados, tres tripulaciones de vuelo y mecánicos, junto con dos helicópteros Black Hawk el 29 de septiembre, un día después de que el huracán Ian azotara la costa suroeste de Florida.

El fueron enviados a casa el 30 de septiembre, el Sargento Primero de la Guardia Nacional de Indiana. Jeff Lowry dijo el miércoles.

“El costo total de volar los helicópteros a Fort Rucker, Alabama, y de regreso, incluidos el pago de la tripulación, las comidas y el alojamiento, fue de aproximadamente $130,000. Florida reembolsará a la Guardia Nacional de Indiana”, dijo Lowry.

___

Para obtener más cobertura del huracán Ian, visite: https://apnews.com/hub/hurricanes