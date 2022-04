ORLANDO, Fla. (WFLA) – Los padres y los pasajeros de todo el país están cuestionando la seguridad de las atracciones tras la muerte de Tire Sampson.

Sampson murió el 24 de marzo después de caerse de su asiento en la atracción Orlando FreeFall en Icon Park.

Según los documentos obtenidos por WFLA, el manual de operaciones de la atracción enumera el peso máximo para la atracción que figura en menos de 287 libras.

“Él nunca debería haber atravesado la puerta de la atracción. Porque debería haber una señalización allí que lo detuviera”, dijo Ken Martin, analista y consultor de seguridad de la atracción, a WESH 2 News.

El Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida dijo que el paseo fue inspeccionado en diciembre y ha estado abierto por menos de seis meses. Martin es crítico con el estado y cómo manejó la inspección.

“A eso lo llamo una inspección desde el automóvil”, dijo Martin. “Él no escribió, ya sabes, que lo operé (el viaje) e hizo esto y lo hizo, revisó todas las barras de seguridad para la configuración adecuada. ¡Este inspector no escribió nada!”

John Stine, director de ventas y marketing de Slingshot Group of Companies, el propietario y operador de la atracción, dice que existen varios controles de seguridad antes de que la atracción esté lista para su lanzamiento.

“El viaje no funcionará si esos controles no tienen luz verde. Nuevamente, todo funcionaba correctamente cuando comenzó el viaje. Lo que no sabemos es qué sucedió después de eso”, dijo Stine a News Channel 8. “Estamos profundamente entristecidos y conmocionados por lo que sucedió”.

Dijo que el viaje tuvo varios controles de seguridad para garantizar que el equipo funcionara correctamente.

El viaje está actualmente cerrado ya que el estado aún está investigando la muerte de Sampson.