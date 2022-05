TAMPA, Fla. (WFLA) – Una escuela secundaria del condado de Seminole se enfrenta a una reacción violenta de sus estudiantes por cubrir las fotos del anuario de ellos protestando contra el llamado proyecto de ley estatal “No digas gay”, informó WESH.

Las fotos en el anuario de la Escuela Secundaria Lyman muestran a estudiantes sosteniendo banderas de arcoíris y carteles que dicen “Amor es amor” durante una huelga en protesta por el proyecto de ley “Derechos de los Padres en la Educación”, que ocurrió en marzo, antes de que el gobernador Ron DeSantis promulgara la legislación.

Según una petición en Change.org, las fotos se cubrirán con calcomanías antes de que se entreguen los anuarios a los graduados.

El director de la escuela dijo que los cambios se realizaron para “asegurar que el anuario cumpla con todos los aspectos de las políticas de la Junta Escolar del Condado de Seminole, particularmente en lo que respecta a eventos no patrocinados por la escuela”.

“Desafortunadamente, las imágenes y las descripciones que mostraban este evento no cumplieron con la política de la junta escolar y no se detectaron antes en el proceso de revisión. En lugar de reimprimir el anuario con un costo y una demora considerables, hemos optado por cubrir el material que no cumple con la política de la junta para que los anuarios se puedan distribuir lo antes posible”, escribió el director Michael Hunter en un mensaje a los estudiantes.

Pero uno de los miembros del personal de la publicación dice que la escuela nunca los ha censurado antes.

“Cuando mi maestra me habló por primera vez [del anuario] me sorprendió por completo”, dijo la coeditora del anuario, Skye Tiedemann. “Todas las mañanas en los anuncios, el Sr. Hunter dice que somos históricos, somos diversos y somos inclusivos y claramente en nuestro anuario estamos tratando de retratar eso con la comunidad LGBTQ”.

Un exalumno creó una petición en Change.org pidiendo a la escuela que no cubriera las fotos. El #STOPtheSTICKERS tiene más de 300 firmas, solo 200 menos de su objetivo.