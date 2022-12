DAYTONA BEACH SHORES, Fla. (WFLA) – Se cree que los misteriosos escombros desenterrados por la severa erosión creada por huracanes consecutivos son partes de un barco con casco de madera del siglo XIX.

Un equipo arqueológico le dijo a WESH que creen que el barco está bastante intacto.

“Es un naufragio con casco de madera. Se mantuvo unido con clavijas de madera y también con sujetadores de hierro”, dijo Chuck Meide, director del Programa Marítimo Arqueológico del Faro.

WESH informó que muchos pensaron que los escombros podrían ser un antiguo muelle o embarcadero porque era paralelo. En cambio, después de descubrir unos 20 pies del campo de escombros, los expertos creen que es un barco mercante o de carga que data del siglo XIX.

“Si venía del Caribe podría haber sido fruta. Podría haber sido madera. Si venía del Golfo de México, podrían haber sido productos manufacturados”, dijo Meide a WESH.

Arielle Cathers anota información en un cuaderno en el sitio de una estructura de madera expuesta en la arena el martes 6 de diciembre de 2022 en Daytona Beach Shores, Florida. La severa erosión de la playa causada por dos huracanes al final de la temporada ayudó a descubrir parcialmente lo que parece ser parte de un barco de 80 pies de largo (24 metros) en la arena de Daytona Beach Shores, dijeron las autoridades. (Foto AP/John Raoux)

Suzzanna Rogers, a la izquierda, y Olivia Storkamp, voluntarias que trabajan con arqueólogos, excavan en la arena para exponer parte de una estructura de madera en la orilla, el martes 6 de diciembre de 2022, en Daytona Beach Shores, Florida. Los huracanes de la última temporada ayudaron a descubrir parcialmente lo que parece ser parte de un barco de 24 metros (80 pies) de largo en la arena en Daytona Beach Shores, dijeron las autoridades. (Foto AP/John Raoux)

Los miembros de un equipo de arqueólogos estudian una estructura de madera en la arena, el martes 6 de diciembre de 2022, en Daytona Beach, Florida. barco de un pie de largo (24 metros) en la arena en Daytona Beach Shores, dijeron las autoridades. (Foto AP/John Raoux)

Arielle Cathers anota información en un cuaderno en el sitio de una estructura boscosa expuesta en la arena, el martes 6 de diciembre de 2022, en Daytona Beach Shores, Florida. La severa erosión de la playa causada por dos huracanes al final de la temporada ayudó a descubrir parcialmente lo que parece para ser parte de un barco de 80 pies de largo (24 metros) en la arena de Daytona Beach Shores, dijeron las autoridades. (Foto AP/John Raoux)

Christopher McCarron, a la izquierda, y Arielle Cathers, miembros de un equipo de arqueólogos, estudian una estructura de madera en la arena el martes 6 de diciembre de 2022 en Daytona Beach, Florida. La severa erosión de la playa causada por dos huracanes al final de la temporada ayudó a descubrir parcialmente lo que parece ser parte de un barco de 24 metros (80 pies) de largo en la arena en Daytona Beach Shores, dijeron las autoridades. (Foto AP/John Raoux)

El arqueólogo Christopher McCarron toma medidas de una estructura expuesta en la arena el martes 6 de diciembre de 2022 en Daytona Beach Shores, Florida. barco de un pie de largo (24 metros) en la arena en Daytona Beach Shores, dijeron las autoridades. (AP Photo/John Raoux)

Barry Chantler, que vive cerca, dijo que lo notó por primera vez el 24 de noviembre.

“Es brillante… Me encanta la historia y algo que no se ha descubierto es casi como encontrar la historia por primera vez, lo cual creo que es (el caso)”, dijo Chantler a WESH.

WESH informó que nadie puede recordar que el barco haya estado expuesto previamente. El equipo dijo que no han encontrado ningún registro de un naufragio en el sitio, pero que profundizarán más con los datos recién adquiridos.

El secretario de Estado de Florida, Cord Byrd, dijo que es un descubrimiento importante, pero que la erosión que lo expuso es asombrosa.

“Es increíble, pero como floridanos, somos personas resilientes y vamos a reconstruir y mejorar la playa”, dijo Byrd.

The Associated Press informó que no hay planes para retirar el barco de Daytona Beach Shores, no solo porque el costo probablemente sería de millones de dólares, sino porque está protegido donde está, amontonado en la arena del oeste, dijo Meide.

“Dejaremos que la Madre Naturaleza entierre los restos del naufragio”, dijo Meide. “Eso ayudará a preservarlo. Mientras ese casco esté en la oscuridad y húmedo, durará mucho tiempo, cientos de años más”.