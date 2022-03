LAKE BUENA VISTA, Fla. (WFLA) – El miércoles se lanzó el primer vistazo dentro de la fila para la nueva montaña rusa “Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind” en Epcot de Walt Disney World.

La cuenta verificada de Twitter de D23 Official Disney Club publicó las fotos que muestran el interior del viaje donde los invitados esperarán para subir a bordo.

“Esta exposición estilo planetario es el Galaxarium y muestra planetas, estrellas y otras maravillas que conectan la Tierra y Xandar”, dice el tuit.

La atracción familiar presenta el primer lanzamiento inverso de Disney en una montaña rusa. Es una de las montañas rusas cerradas más largas del mundo, según Disney. El paseo también gira 360 grados mientras conduces.

Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind se estrena este verano en Epcot. Aún no se ha publicado una fecha oficial.